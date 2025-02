Actrița Blake Lively, dată în judecată pentru defăimare de o firmă de PR, în scandalul filmului „It Ends With Us”

Blake Lively se confruntă cu un nou proces intentat de firma de PR Street Relations, condusă de Jed Wallace, în contextul scandalului legat de filmul It Ends With Us.

Wallace o acuză pe actriță de defăimare, după ce aceasta l-a menționat în plângerea sa de hărțuire sexuală depusă la Departamentul pentru Drepturile Civile din California.

Procesul, intentat marți la un tribunal federal din Texas, susține că Lively a făcut acuzații fără dovezi privind implicarea lui Wallace într-o campanie de denigrare împotriva sa, orchestrată pe rețele sociale și forumuri online pentru a influența opinia publică în favoarea regizorului și actorului Justin Baldoni.

Wallace cere cel puțin 7 milioane de dolari și o hotărâre judecătorească care să stabilească că nu a participat la astfel de acțiuni.

Echipa juridică a actriței, condusă de Michael Gottlieb, a reacționat ferm: „Acesta nu este doar un truc publicitar, ci o tentativă evidentă de represalii față de acuzațiile de hărțuire și represalii formulate de doamna Lively”.

În plângerea sa, Lively susține că Wallace a folosit metode specifice pentru a crea și distribui conținut fals pe internet, amplificat ulterior de echipa de PR a lui Baldoni. Documentele depuse în instanță includ un schimb de mesaje între colaboratorii regizorului, sugerând implicarea lui Wallace în strategia de comunicare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)