Cristina Cioran este însărcinată. Actrița va fi mamă pentru a doua oară

Vedeta a anunțat, în cadrul unei emisiuni TV, că este nerăbdătoare să își cunoască al doilea copil. A apărut pentru prima dată cu burtica de gravidă și a făcut declarații emoționante despre venirea pe lume a bebelușului.

Ce spune Cristina Cioran despre tatăl copiilor

Tatăl viitorului copil este Alex Dobrescu. Între cei doi au existat mai multe neînțelegeri dar acum Cristina spune că partenerul ei vrea să fie alături de ea, de fiica lor Emma și de viitorul bebeluș.

„Lucrurile sunt foarte clare. O să poată să îl cunoască și să aibă grijă, el și acum mă ajută foarte mult. Dacă totul s-a schimbat în bine și pentru el, cumva toate lucrurile au început să meargă mai bine. Nici sarcina nu e foarte ușoară. După ce nasc se aliniază toate planetele (n.r. – Alex Dobrescu scapă de ordinul de restricție). Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neapărat, pe mine m-am pus cumva pe pauză”, a spus Cristina Cioran, în cadrul unei emisiuni TV.



Cristina Cioran spune că și-a dorit să devină mamă din nou, dar nu știa dacă mai este posibil. A crezut că intră la menopauză, dar mai apoi au apărut simptomele care anunțau o eventuală sarcină. Actrița a crezut că e vorba de altceva și nicidecum despre cea de-a doua sarcină.

„Când s-a întâmplat să rămân însărcinată nici nu am știut, am crezut că intru la menopauză, aveam și oameni în jurul eu care îmi confirmau, până când au început să mă deranjeze niște chestii, pe lângă starea mea nervoasă, mirosurile la un moment dat și greața. Nu se justifica nimic. Mi-am făcut un test și nu mi-a venit să cred, m-am bucurat foarte mult, nu aș fi putut să renunț la sarcină, chiar dacă situația era cum era, sunt atâtea femei care se chinuie o viață întreagă să facă un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta în Univers”, a mai spus Cristina Cioran, potrivit spynews.ro.