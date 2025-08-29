Cum arată Donatella Versace la 70 de ani. Admiratorii sunt imprersionați de schimbare

La vârsta de 70 de ani, celebra creatoare de modă pare să fi trecut printr-o transformare vizibilă.

Ce intervenții estetice și-a făcut Donatella Versace

Comparativ cu imaginile anterioare, buza superioară a Donatellei pare mai subțire, iar obrajii sunt ușor mai proeminenți, indicând intervenții estetice.

„Din imagini, buzele ei par mai mici decât înainte, iar acest lucru se poate întâmplă din mai multe motive. În trecut se pare că ar fi avut fillere permanente, cel mai probabil cu silicon, combinate cu fillere pe bază de acid hialuronic, aplicate ulterior”, a declarat Anastasia Koles, asistentă în estetică.

Postarea a generat un val de reacții pe rețelele socale, cu peste 3.000 de comentarii din partea fanilor și personalităților din întreaga lume, care și-au exprimat admirația pentru noua înfățișare a Donatellei Versace, potrivit spynews.ro.

La 70 de ani, ea pare să demonstreze că vârsta nu reprezintă o barieră în a-și cultiva imaginea și stilul, încântându-și în continuare admiratorii.

