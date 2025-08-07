Cum a fost păcălit Mihai Trăistariu, în plin sezon estival: „Anul acesta am luat și prima țeapă.."

Artistul a început să facă afaceri la Marea Neagră în urmă cu circa 6 ani. Acesta oferă spre închiriere mai multe apartamente în sezonul estival.

Afaceri cu apartamente închiriate pe litoral

Mihai Trăistariu spune că toate locațiile sale sunt rezervate din timp.

”Anul acesta am deschis și apartamentul de lux, al șaptelea din ce am eu, e prima vară. S-a dat integral, până începe școala e ocupat complet, nu am nicio zi liberă. Celelalte șase pe care le am de șase veri merg foarte bine, 95% sunt rezervate, mai am așa, câte o zi, o noapte, dar astea se dau din mers. Deci, în principiu, a mers excelent, eu le și promovez foarte bine, eu încă din ianuarie le promovez, iar vara nu mai stau să le dau, deja le am rezervate”, a spus Mihai Trăistariu pentru spynews.ro.

Și în anii trecuți, unii turiști provocau diverse pagube, stricându-i mobilierul, de exemplu. El spune că cel mai rău îl supără cei care își anulează rezervările cu doar câteva zile înainte.

”M-am obișnuit deja cu ideea că se mai sparge o cană, un pahar, o farfurie, astea sunt normale, nu mai sunt probleme. Problema e când își anulează câte o rezervare, când intervine ceva și trebuie să anuleze. Anulează cu trei zile înainte, eu nu le mai pot da, mă enervează la culme, mă chinui să postez iar. Ne fac un rău. I-am notat cu "NU" în față pe cei care au făcut asta, iar la anul, dacă mă abordează din nou, le spun să plătească integral vacanța, iar dacă o anulează sau vor altă dată, atunci sunt obligați să trimită pe altcineva în loc. Nu pot lăsa zilele alea goale. Trebuie să se gândească înainte dacă vor să facă o rezervare”, a explicat cântărețul.

Turiștii au plecat fără să plătească

Mihai Trăistariu spune că acum a fost păcălit pentru prima oară de turiști care au plecat fără să plătească. Un grup de câteva persoane s-a cazat într-un apartament și a plecat fără să mai plătească. Deși a încercat să ia legătura pentru a-și primi banii pe nopțile de cazare, persoanele respective au blocat numărul, și-au șters conturile de socializare și au dispărut complet. Artistul precizeză că știe toate detaliile și oricând ar putea să anunțe poliția, dar nu vrea să le facă rău, suma nefiind mare.

„Anul acesta am luat și prima țeapă. Au venit niște turiști, au stat două nopți, eu eram plecat, au zis că virează banii. Eu nu procedez de obicei așa, eu le iau banii din prima zi, le fac factura din prima zi, dar am zis: hai să-i iau așa, chiar dacă nu eram acolo. N-au mai plătit. Au plecat fără să plătească. Aveau de dat 500 de lei, nu era o avere, era în luna iunie, dar gestul contează. N-au plătit și au fugit ca niște infractori. Am poza femeii care a rezervat, știu cum o cheamă, am și conversația, tot, tot. Dacă îmi pun mintea, o găsesc. Dacă o dau la poliție, în maxim două zile o găsesc, dar am zis să nu fiu tâmpit pentru 500 de lei. Dar dacă vreau să-i arăt că o găsesc, o găsesc. Și-a închis toate conturile ca să nu mai fie găsită”, a explicat acesta.

Deși prețurile la cazări au crescut în acest an, Mihai Trăistariu spune că îi e teamă să le scumpească de teamă să nu îi scadă afacerile. Artistul știe că e cel mai ieftin de pe piață și că apartamentele au condiții foarte bune, darîncă vrea să rămână la același preț pe o noapte de cazare.

”Tot timpul zic că o să măresc puțin câte puțin, dar n-am curaj. Îmi merge atât de bine încât mi-e frică să nu stric ceva, nici cu 50 de lei nu aș mări încă, o să văd la anul. Acum s-au mărit și prețurile, cardurile de vacanță nu mai sunt, austeritatea nu e bună, nu știu sigur dacă aș mări. Nu știu dacă e momentul pentru o mărire de preț. Știu sigur că sunt cel mai ieftin de pe piață, în condiții de super calitate. Ieftini mai sunt și alții, cu 100-200 de lei, dar stau cu WC-ul pe hol, câte 10 în cameră, nu e cazul la mine. La mine sunt aproape de lux toate. Cele vechi sunt de 4 stele, iar ultimul de 5 stele”, a spus Mihai Trăistariu.

Câți bani câștigă Mihai Trăistariu în perioada verii

Mihai Trăistariu spune că doar din turism și concerte, în cele trei luni de vară, câștigă în jur de 50.000 – 60.000 de euro, în timp ce în restul celor9 luni din an câștigă circa 40.000 de euro. După ce plătește tot și face noi investiții, cântărețul rămâne cu 20.000 de euro.

”Vara la mine e cea mai încărcată. Am concerte în fiecare seară. Vineri e cel mai greu, am patru concerte în aceeași seară. Eu stau cu turiștii de dimineața, de la 9 până la 14, de la 14 mă culc până la 17, iar de la 17 plec spre stațiuni, acolo unde am de cântat, la mai multe resorturi, hoteluri, restaurante. Cel mai obosit sunt vara, dar fac și cei mai mulți bani. Fac cam 50.000 - 60.000 de euro pe vară din turism și concerte, într-o singură vară. Veniturile mele într-un an sunt cam de 100.000 de euro, din care dau ”kilometri” de taxe, cărți de muncă, comisioane, fac plăți, investiții, rămân cu vreo 20.000 de euro curat, banii care îmi rămân într-un an. Viața de artist se împacă cu cea de afacerist. N-am de ales, dacă merg și una, și alta, le fac pe amândouă. Dar repet, sunt puțin aglomerat, de prin ianuarie mă înțeapă puțin inima, am fost la doctor, mi-au zis că sunt cam obosit, încerc să am grijă, de-aia mă și culc la prânz. Încerc să-mi fac un program mai serios, mai controlat”, a povestit acesta pentru spynews.ro.