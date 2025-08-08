Imagini șocante cu Horia Moculescu. Ce spune artistul despre starea sa de sănătate

Acesta are 88 de ani și a fost surprins într-un videoclip postat pe Facebook, înr-o stare de sănătae precară. , iar fanii au reacționat imediat.

Horia Moculescu a precizat că multă lume l-a sunat referitor la acest clip video și vrea să fotografieze scaunul respectiv pentru a demonstra că nu e vorba despre un scaun folosit în scop medical.

„E o poză nefericită, pusă de Mihai Alexandru. Eu stau pe scaunul meu de la birou, acela nu e un scaun cu rotile. Scaunul are roți. Ar trebui să fac o poză scaunului și să v-o trimit, ca să scap de aceste telefoane”, a spus Horia Moculescu pentru spynews.ro.,deranjat de valul de speculațiile apărute în ultimele zile.

Cum se simte Horia Moculescu

Deșinu se deplasează cu un scaun cu rotile, Horia Moculescu spune că nu trece prin cea mai bună perioadă.

„Lucrurile nu sunt grave, dar nu sunt bine. Nu sunt bine pentru că, în primul rând, am 88 de ani. Sunt sub tratament de ani de zile”, a mai mărturisit Horia Moculescu pentru spynews.ro.

