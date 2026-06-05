Incident periculos pentru Saveta Bogdan: „Era să mă bată din cauza lui Pomohaci”

Artista afirmă că a fost confruntată pe stradă de persoane nemulțumite de declarațiile sale și s-a temut că situația ar putea degenera.

„M-a oprit lumea pe stradă”

"M-a oprit lumea pe stradă și era să mă bată! Cristian Pomohaci este un artist din zona mea, din Bistrița-Năsăud. În urmă cu trei ani i-am luat apărarea colegului de breaslă și am trecut prin momente delicate.", a spus Saveta Bogdan pentru spynews.ro.

Artista a relatat că unul dintre incidente s-ar fi petrecut în apropierea magazinului Unirea din București, unde un bărbat ar fi confruntat-o în legătură cu declarațiile făcute despre Pomohaci.

"După ce i-am luat apărarea, public, lui Cristian Pomohaci, mă aflam în fața magazinului Unirea, m-a oprit un bărbat, vorbesc foarte serios, mi-a spus: Ce faci, doamnă? Susții... A vrut să se repeadă la mine și i-am spus: Domnule, te rog să fii serios, chem poliția.", a explicat aceasta.

Ce a hotărât artista

Saveta Bogdan spune acum că nu vrea să își mai exprime opiniile public despre Cristian Pomohaci pentru a evita noi controverse. Interpreta precizează că atunci când vorbește despre acesta se referă strict la activitatea artistică și la calitățile sale vocale.

"Nu vreau să îmi mai dau cu părerea, nu vreau să mai comentez despre Cristian Pomohaci, nu vreau să mai trec prin ce am trecut. Eu vorbesc de el ca artist, nu îi pot contesta calitățile vocale, cântă bine.", a precizat artista.

Aceasta a adăugat că s-a întâlnit de-a lungul timpului cu Pomohaci la numeroase spectacole și că, din experiența sa, nu a observat comportamente nepotrivite în cadrul evenimentelor la care au participat împreună.

"Eu m-am întâlnit cu Cristian Pomohaci la concerte, însă se comporta civilizat, nu făcea gesturi deplasate la concerte. Este un artist din zona mea, cântă frumos zona, eu nu l-am văzut făcând ce se spune despre el. Nu vreau eu să comentez.", spune cântăreața.

Cristian Pomohaci, vizat de o nouă anchetă

Declarațiile Savetei Bogdan vin în contextul în care Cristian Pomohaci este vizat de o nouă anchetă penală. Fostul preot este cercetat într-un dosar care vizează acuzații de viol și agresiune sexuală asupra unor minori de sex masculin.

Recent, polițiștii au efectuat percheziții la locuința acestuia din județul Mureș, în cadrul unei anchete privind presupuse fapte ce ar fi avut loc începând cu anul 2022. La începutul acestei săptămâni, după mai multe ore de audieri și verificări, artistul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie analizate de organele judiciare competente.