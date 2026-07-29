Jared Leto, acuzat de 10 femei de agresiune sexuală. Actorul neagă totul

Producția include mărturiile a zece femei, dintre care patru îl acuză pe câștigătorul premiului Oscar de fapte care, potrivit relatărilor lor, ar constitui infracțiuni de natură sexuală.

Într-o declarație transmisă publicației The Hollywood Reporter prin intermediul echipei sale, Jared Leto a negat toate acuzațiile.

„Nu am agresat sexual pe nimeni în întreaga mea viață. Aceste acuzații sunt complet și categoric false”, a transmis actorul.

Documentarul BBC aduce noi acuzații

Documentarul „Jared Leto: Hollywood's Dark Secret”, difuzat de BBC, reunește mărturiile a zece femei care susțin că au avut experiențe traumatizante cu actorul și solistul trupei Thirty Seconds to Mars.

Patru dintre acestea îl acuză de comportament care ar putea avea consecințe penale. Potrivit documentarului, presupusele incidente ar fi avut loc între 2002 și 2016, iar unele dintre femei spun că erau minore la momentul respectiv.

Una dintre femei spune că avea 17 ani

Una dintre reclamante susține că a fost agresată sexual într-o baie de motel când avea 17 ani.

O altă femeie afirmă că a întreținut relații sexuale cu Leto tot la vârsta de 17 ani, în California, unde, potrivit legislației statului, un astfel de act poate intra sub incidența infracțiunii de viol asupra unui minor. Ea susține că actorul ar fi minimalizat îngrijorările legate de vârsta sa.

Acuzații de manipulare și apeluri cu tentă sexuală

O altă femeie afirmă că Jared Leto ar fi început să o contacteze când avea 16 ani, spunând că actorul i-ar fi telefonat în repetate rânduri și ar fi purtat conversații cu conținut explicit sexual.

Ea susține că, ulterior, i s-ar fi cerut să semneze un acord de confidențialitate (NDA) pentru a nu vorbi public despre relația lor, însă a refuzat.

BBC afirmă că a consultat documentul și că a verificat o parte dintre declarații prin discuții cu membri ai familiilor și apropiați ai femeilor intervievate.

Alte mărturii din documentar

Printre celelalte acuzații prezentate se numără:

apeluri telefonice considerate „ciudate și puternic sexualizate”;

comentarii cu tentă sexuală adresate unor adolescente;

un presupus comentariu obscen făcut despre corpul unei fete de 14 ani în timpul unei sesiuni de autografe.

Nu este prima dată când apar astfel de acuzații

Nu este pentru prima dată când Jared Leto este vizat de astfel de acuzații. În 2025, publicația Air Mail a publicat o investigație bazată pe mărturiile a nouă femei care îl acuzau de comportament sexual nepotrivit. La acel moment, reprezentanții actorului au negat toate acuzațiile.

Cine este Jared Leto

În vârstă de 54 de ani, Jared Leto este unul dintre cei mai cunoscuți actori și muzicieni de la Hollywood.

A câștigat Premiul Oscar pentru rolul din Dallas Buyers Club și a jucat în filme precum:

Fight Club;

American Psycho;

Requiem for a Dream;

Panic Room;

Suicide Squad, unde l-a interpretat pe Joker;

Tron: Ares.

În paralel cu cariera de actor, este solistul și principalul compozitor al trupei Thirty Seconds to Mars.

Precizare: Până în acest moment, Jared Leto neagă toate acuzațiile. Informațiile prezentate în documentarul BBC reprezintă declarațiile persoanelor intervievate și nu constituie constatări judiciare. Nu există o hotărâre definitivă care să stabilească vinovăția actorului în legătură cu aceste acuzații.