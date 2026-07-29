Bolojan, apel către români: Reduceți consumul de curent

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o intervenție la Digi24, că oprirea celor două reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, va reduce semnificativ producția de energie a României.

Țara va fi obligată să importe mai mult curent electric, în special în intervalul de consum maxim din timpul serii, a declarat premierul interimar.

„Ne afectează, iar centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cubi pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Pentru a putea funcționa centrala de la Cernvodă, are nevoie de cantități de apă care sunt absorbite din bazinul care colectează apă din Dunăre, prin niște pompe, iar dacă nivelul apei scade sub un anumit nivel, deci sub 2 metri, e nevoie să fie oprite acele pompe”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că luni seara, în cadrul comandamentului energetic, autoritățile au fost informate despre oprirea primului reactor, iar acum echipa tehnică a decis și oprirea celui de-al doilea.

„De aceea, luni seara, când am avut un comandament energetic, am luat act de decizia tehnică a echipei de la Cernavodă de a opri primul grup. Asta înseamnă că România a pierdut aproximativ 550 MW, deci sub 10% din producția de energie. Noi consumăm într-o zi aproximativ 7.000 MW. S-a estimat că încă câteva zile mai putem funcționa în siguranță și cu grupul 2, dar astăzi echipa tehnică a luat această decizie și începând de mâine vom pierde în producție aproximativ 600-650 MW”, a explicat acesta.

Aproape 20% din consumul de energie, afectat

Ilie Bolojan a precizat că, împreună, cele două reactoare produceau în jur de 1.300 MW, echivalentul a aproape o cincime din consumul de energie al României în această perioadă.

„Cumulat, cele două grupuri produceau în jur de 1.300 MW, ceea ce reprezintă aproape 20% din consumul nostru într-o zi în această perioadă. Ca atare, vom fi puși în situația ca, pe de o parte, să pornim tot ce se poate porni din punct de vedere al producției pe gaz, pe fotovoltaic, pe stocare, pe eolian și, în asemenea, să recurgem la importuri”, a spus premierul.

Perioada cea mai dificilă este seara, între orele 20:00 și 23:00, când consumul este cel mai ridicat.

„Zona de importuri critică este în perioada de seară, între orele 20 și 23 și în această perioadă România și astăzi importă, ca să vă faceți o imagine, din aproximativ 7.000 MW am importat în aceste zile cam 1.700 MW seara. Asta înseamnă că vom fi nevoiți să importăm o cantitate ceva mai mare. În momentul de față nu există probleme legate de importuri, dar în perioada următoare pot exista astfel de probleme”, a avertizat Bolojan.

El a spus că seceta afectează și alte state din regiune, inclusiv Ungaria, unde unul dintre grupurile centralei nucleare de la Paks a fost deconectat.

„Seceta afectează și celelalte centrale și cel puțin un grup din Ungaria, de la Paks, a fost și el deconectat. De la aproape 2.000 MW au ajuns la 1.200 MW aproximativ, deci acolo există necesitatea de a importa din altă parte”, a precizat el.

Apel către populație și marii consumatori

Având în vedere gravitatea situației, Ilie Bolojan a lansat un apel către populație și companiile mari să reducă voluntar consumul de energie în intervalele de vârf.

„Folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 20 la 23, atunci când avem un deficit de energie”, a transmis premierul.

El a spus că, în restul zilei, sistemul energetic funcționează fără dificultăți.

„În rest nu sunt niciun fel de probleme în cursul zilei pentru că avem o producție importantă pe componenta de fotovoltaic, de eolian și treptat s-a dezvoltat și stocarea. Acum vedem ce înseamnă să nu fie făcut de-a lungul anilor investiții în această zonă de energie, care să ne creeze rezerve de capacitate, în așa fel încât să putem trece peste astfel de perioade. Dar asta este situația și o astfel de secetă n-a mai fost de mulți ani și afectează puternic nivelul Dunării”, a afirmat Bolojan.

Întrebat cât timp ar putea continua această situație, premierul a spus că estimările actuale indică o perioadă de una până la două săptămâni.

„Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării. În mod normal ar trebui să se îmbunătățească nivelul debitului, să crească în așa fel încât să se poată reporni cel puțin unul dintre cele două grupuri”, a declarat Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)