România are mai mulți stomatologi decât Germania și Franța, dar suntem printre ultimii la consultații

Avem, așadar, foarte mulți specialiști, dar accesul real la tratament rămâne una dintre marile probleme ale sistemului.

O analiză realizată pe baza datelor Organizației Mondiale a Sănătății plasează România între liderii mondiali în privința numărului de stomatologi raportat la populație. Datele oficiale OMS indică aproximativ 11,4 dentiști la 10.000 de locuitori, un nivel aproape dublu față de media Regiunii Europene a OMS, de 6,7 la 10.000 de locuitori.

Și statisticile europene confirmă poziția neobișnuit de bună a țării noastre. În 2023, România avea aproximativ 113 stomatologi practicanți la 100.000 de locuitori, fiind depășită în Uniunea Europeană doar de câteva state, precum Cipru, Bulgaria și Lituania.

România produce cei mai mulți absolvenți de stomatologie din UE, raportat la populație

Numărul mare de specialiști nu este întâmplător. România se află de mai mulți ani pe primul loc în Uniunea Europeană la rata absolvenților de medicină dentară.

În 2022, țara noastră a înregistrat 9,9 absolvenți de stomatologie la 100.000 de locuitori, de peste trei ori mai mult decât media UE, de 3,2. Datele pentru 2023 indică o rată și mai mare, de aproximativ 11 absolvenți la 100.000 de locuitori.

Interesul pentru această profesie rămâne ridicat, alimentat de mai mulți factori: posibilitatea de a lucra în sistemul privat, dezvoltarea clinicilor moderne, cererea constantă și șansa de a practica în alte țări europene.

Stomatologia este și una dintre profesiile medicale în care tehnologia schimbă rapid modul de lucru, prin radiologie digitală, scanări intraorale, proiectarea computerizată a lucrărilor și tratamente ghidate, scrie business-review.eu

Mulți dentiști, dar puține vizite la cabinet

Aici apare marele paradox.

Deși România are foarte mulți stomatologi, pacienții ajung rar la consultație. Eurostat arată că, în 2023, în România s-au înregistrat în medie mai puțin de 0,5 consultații stomatologice pe locuitor, unul dintre cele mai mici niveluri din Uniunea Europeană. În Țările de Jos, spre comparație, media a fost de 3,4 consultații pe persoană.

Explicația nu este lipsa medicilor, ci mai ales accesul inegal la servicii.

Cele mai multe cabinete și clinici sunt concentrate în orașele mari, în timp ce în localitățile mici și în mediul rural oferta este mult mai redusă. În plus, o mare parte a tratamentelor stomatologice este plătită direct de pacient, iar costurile pot deveni greu de suportat pentru familiile cu venituri mici.

România, printre țările cu cele mai mari nevoi dentare neacoperite

În 2024, 16,2% dintre românii care aveau nevoie de îngrijire stomatologică au declarat că nu au reușit să o primească, România situându-se pe locul al treilea în UE, după Grecia și Letonia. Printre principalele motive invocate la nivel european se află costurile, distanța și timpul de așteptare.

Situația este cu atât mai dificilă pentru persoanele în vârstă și pentru cele expuse riscului de sărăcie. În România, seniorii sunt categoria care raportează cel mai frecvent că nu ajunge la tratamentul stomatologic necesar.

Cu alte cuvinte, densitatea mare de stomatologi nu înseamnă automat și sănătate orală mai bună.

De ce continuă tinerii să aleagă stomatologia

În ciuda pieței competitive, medicina dentară rămâne atractivă pentru absolvenți.

Profesia oferă posibilitatea specializării în domenii precum ortodonția, chirurgia orală, implantologia, endodonția sau estetica dentară. Totodată, munca presupune o combinație greu de înlocuit complet prin automatizare: diagnostic medical, dexteritate, precizie și contact direct cu pacientul.

Inteligența artificială poate ajuta la interpretarea imaginilor, planificarea tratamentului ori gestionarea clinicilor, însă nu poate prelua singură intervențiile care cer finețe manuală și adaptare în timp real.

Totuși, veniturile diferă considerabil. Ele depind de oraș, experiență, specializare, numărul pacienților, tipul clinicii și investițiile necesare în aparatură. Afirmațiile potrivit cărora un medic dentist poate depăși 10.000 de euro lunar descriu cazuri de vârf, nu venitul obișnuit al întregii profesii.

România ar putea deveni un centru regional pentru servicii stomatologice

Numărul mare de specialiști, costurile încă mai mici decât în Europa Occidentală și investițiile în clinici private pot transforma România într-o destinație tot mai importantă pentru turismul dentar.

Pacienții din străinătate vin deja pentru implanturi, lucrări protetice sau tratamente complexe, atrași de diferențele de preț. Însă adevărata provocare rămâne în interiorul țării: cum poate fi transformată această resursă profesională impresionantă într-un acces mai bun pentru pacienții români.

România nu duce lipsă de stomatologi. Duce lipsă de prevenție, finanțare și servicii accesibile pentru toți.