Kylie Minogue și-a sărbătorit ziua de naștere în timpul turneului său la Londra

Christopher Kane, Sandra Choi, directorul de creație al Casei de modă Jimmy Choo, și câștigătorul premiului BFC/Vogue Fashion Fund din acest an, Conner Ives, s-au numărat printre invitații care au ciocnit un pahar de șampanie rosé în cinstea sărbătoritei, la Roof Gardens din Kensington.

Ce își dorește Kylie Minogue de ziua ei

Îmbrăcată într-o rochie roz vaporoasă de la Amen, bijuterii Bulgari și pantofi cu toc Christian Louboutin, Kylie a descris cum spectacolul ei Tension - care îi poartă pe fani prin 37 de ani de hituri absolut superbe, de la „Confide in Me” până la piesa strălucitoare și nebunească din 2023, „Padam Padam” - reprezintă unul dintre momentele de care este cea mai mândră. „Nu urmăresc nimic acum”, a spus ea în Biba Bar. În schimb, se bucură doar de moment.

După discursuri și tort, invitații s-au plimbat prin Grădina Spaniolă, unde DJ-ul a oferit un set surpriză deddicat Madonei Sfinte iar Kylie, schimbată într-o rochie vintage Genny și bijuterii De Beers, a dat personal startul dansului pe melodia ei clasică „Can’t Get You Out Of My Head”.

Vedeta pop a sărbătorit și a cincea aniversare a mărcii sale de vinuri de mare succes, precum și încă o etapă importantă: 20 de milioane de sticle vândute. Nu există decât o singură modalitate de a răspunde la această statistică, a spus ea, lăsând microfonul să cadă pe podeaua mochetată din Biba Bar, relatează vogue.uk.