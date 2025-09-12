Monica Anghel dezvăluie detalii despre cele două intervenții chirurgicale pe care le-a suferit

Prima a constat în implantul unui cristalin, iar a doua a fost o intervenţie mai complexă, pentru ajustarea dioptriilor.

Ce spune artista despre cele două operații la ochi

Monia Anghel și-a împărășit experiența sa admiratorilor pe Instagram, lăudând „profesionalismul şi dedicarea echipei” medicale, care a făcut ca totul să decurgă perfect.

Artista a respectat cu strictețe recomandările medicului, evitând machiajul timp de o lună pentru a preveni iritaţiile.

În pofida temerilor iniţiale legate de anestezie şi intervenţie, Monica Anghel a mărturisit că lucrurile au decurs ma ușor decât se aştepta.

În cea mai recentă postare, cântăreaţa a anunţat că a mers la control, iar rezultatele sunt excelente. „Totul este perfect, în grafic, fără ochelaaaari, mă înclin”, a scris artista, bucurându-se că a scăpat definitiv de ochelarii de vedere.