x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Monden Monica Anghel dezvăluie detalii despre cele două intervenții chirurgicale pe care le-a suferit

Monica Anghel dezvăluie detalii despre cele două intervenții chirurgicale pe care le-a suferit

de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   23:00
Monica Anghel dezvăluie detalii despre cele două intervenții chirurgicale pe care le-a suferit
Sursa foto: Facebook

Cântăreaţa Monica Anghel s-a confruntat recent cu probleme de sănătate. Artista a suferit două operații la ochi în decurs de o săptămână. 

Prima a constat în implantul unui cristalin, iar a doua a fost o intervenţie mai complexă, pentru ajustarea dioptriilor.

Ce spune artista despre cele două operații la ochi

Monia Anghel și-a împărășit experiența sa admiratorilor pe Instagram, lăudând  „profesionalismul şi dedicarea echipei” medicale, care a făcut ca totul să decurgă perfect. 

Artista a respectat cu strictețe recomandările medicului, evitând machiajul timp de o lună pentru a preveni iritaţiile.

În pofida temerilor iniţiale legate de anestezie şi intervenţie, Monica Anghel a mărturisit că lucrurile au decurs ma ușor decât se aştepta.

În cea mai recentă postare, cântăreaţa a anunţat că a mers la control, iar rezultatele sunt excelente. „Totul este perfect, în grafic, fără ochelaaaari, mă înclin”, a scris artista, bucurându-se că a scăpat definitiv de ochelarii de vedere.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: monica anghel
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri