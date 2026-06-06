Nadia Comăneci a dat startul Crosului „Ziua Olimpică”

La cea de-a 39-a ediţie a acestui eveniment au participat câteva mii de alergători, pe mai multe categorii de vârstă.



Nadia Comăneci a dat startul competiţiei rezervate alergătorilor de peste 20 de ani, mulţi dintre aceştia alegând să întârzie cursa pentru a bate palma cu marea campioană.



La finalul competiţiei, Nadia Comăneci a acordat autografe şi s-a fotografiat cu participanţii timp de peste o oră.



"Ziua olimpică o trăim prin mişcare şi prin sport. Mă bucur enorm că sunt aici, mai ales că este Anul Nadia Comăneci, şi mă bucur să văd atâta entuziasm din partea copiilor şi a părinţilor să facă sport, să fie activi, să îşi găsească o limită şi să guste din frumuseţea sportului. Mi-au scandat numele şi mi-au spus că mă iubesc şi mă bucur enorm pentru că sunt copii ai căror părinţi nici măcar nu erau născuţi atunci când am concurat eu. Această moştenire se duce mai departe către cei care sunt acum activi şi sper să înţeleagă că nu trebuie să fie născuţi într-un loc anume pe planetă pentru a fi cei mai buni în ceea ce fac", a declarat Nadia Comăneci la finalul cursei.



La evenimentul organizat de COSR prin Academia Olimpică Română au participat, alături de Nadia Comăneci, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român Mihai Covaliu, secretar general COSR, George Boroi, şi foşti campioni olimpici precum Simona Tabără Amânar, Ana-Maria Brânză, Marius Urzică, Alina Dumitru sau Valeria Răcilă van Groningen.



Premierea alergătorilor participanţi la cele 8 curse pe categorii de vârstă a avut loc pe terenul sintetic din cadrul Complexului Naţional Sportiv Arcul de Triumf din Bucureşti.



Toţi alergătorii înscrişi au primit tricouri inscripţionate cu cercurile olimpice şi mesajul " Olympic Day", medalii şi diplome de participare.



Pentru buna desfăşurare a acestui eveniment traficul rutier în zona Arcului de Triumf este restricţionată până la ora 18:00.



Crosul Naţional "Ziua Olimpică" face parte din proiectul "Anul Nadia", organizat cu ocazia aniversării a 50 de ani de la primul 10 olimpic perfect din istoria gimnasticii mondiale.

AGERPRES

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