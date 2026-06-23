Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri pe 24 iunie 2024

Ziua are o profundă semnificație spirituală și este marcată de numeroase tradiții și obiceiuri păstrate de-a lungul generațiilor. În fiecare an, credincioșii participă la slujbe religioase și rostesc rugăciuni speciale.

Cine a fost Ioan Botezătorul?

Sfântul Ioan Botezătorul este considerat de creștini ultimul mare profet din Vechiul Testament și cel care a pregătit calea pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos. În tradiția creștină, acesta este cunoscut și sub numele de „Înainte-Mergătorul”. El l-a botezat pe Isus Hristos în apele Iordanului.

Părinții Sfântului Ioan Botezătorul au fost Preotul Zaharia și Dreapta Ana. Conform tradiției creștine, aceștia erau descendenți din neamul lui Aaron, locuiau în Ierusalim și erau verișori cu părinții Fecioarei Maria, mama lui Isus Hristos.Zaharia fost preot la Templul din Ierusalim. În timp ce tămâia altarul, Arhanghelul Gavriil i-a vestit că soția sa va naște un fiu. Pentru că s-a îndoit din cauza vârstei înaintate, Zaharia a rămas mut până la nașterea pruncului.

Ioan a chemat oamenii la pocăință și la îndreptarea vieții. El recunoscut public pe Iisus ca fiind „Mielul lui Dumnezeu”.

Acesta l-a criticat public pe regele Irod Antipa după ce și-a părăsit soția și s-a căsătorit cu Irodiada, care era soția fratelui său, Filip, legătură care încălca legile religioase ale vremii. Deranjat de mustrările profetului, Irod l-a aruncat pe Ioan în temniță. Irod se temea de o revoltă a poporului care îl considera pe Ioan un mare profet astfel că a ezitat mult timp să îl execute. În cele din urmă a dat ordin ca Ioan să fie decapitat.

Tradiții și obiceiuri

În această zi de sărbătoare, mulți credincioși participă la Sfânta Liturghie și aleg să petreacă timpul în rugăciune și reculegere.

De asemenea, există obiceiul de a oferi de pomană fructe, colaci sau alte alimente. Acestea sunt sfințite la biserică înainte de a fi împărțite celor nevoiași.

Se fac pomelnice pentru cei vii și pentru cei trecuți la cele veșnice, fiind considerat un moment important pentru rugăciuni dedicate sănătății, liniștii sufletești și iertării păcatelor.

În multe comunități rurale, tradițiile sunt încă respectate cu strictețe. Oamenii oferă apă, mere și colaci, gesturi simbolice care exprimă generozitatea și respectul față de valorile creștine.

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul

Cu ocazia acestei sărbători, credincioșii rostesc rugăciuni prin care cer ajutor, ocrotire și întărire în credință. Sfântul Ioan Botezătorul este considerat unul dintre cei mai importanți mijlocitori înaintea lui Dumnezeu, fiind un model de smerenie, curaj și devotament.

„Sfinte Ioane, Sfinte Botezătorule, tu ai fost chemat de Dumnezeu, încă înainte de a te naște, să-i pregătesti pe oameni pentru venirea Fiului Său, iar mulțimile atrase de faima sfințeniei tale și de puterea Duhului Sfânt, ca cel al profetului Ilie, primeau botezul pocăinței în semn de convertire la Dumnezeu.

Tatăl ceresc ți-a destăinuit pe Fiul Său, când a voit să fie botezat de tine și tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”

Această chemare atât de mare, pe care Însuși Mântuitorul nostru a recunoscut-o, când a spus că nu s-a născut un om mai mare decât tine, nu te-a făcut mândru, ci ți-a dat cea mai adâncă smerenie, pe care ai exprimat-o cu aceste cuvinte: Tatăl ceresc ți-a destăinuit pe Fiul Său, când a voit să fie botezat de tine și tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”

Această chemare atât de mare, pe care Însuși Mântuitorul nostru a recunoscut-o, când a spus că nu s-a născut un om mai mare decât tine, nu te-a făcut mândru, ci ți-a dat cea mai adâncă smerenie, pe care ai exprimat-o cu aceste cuvinte: Tatăl ceresc ți-a destăinuit pe Fiul Său, când a voit să fie botezat de tine și tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”

Această chemare atât de mare, pe care Însuși Mântuitorul nostru a recunoscut-o, când a spus că nu s-a născut un om mai mare decât tine, nu te-a făcut mândru, ci ți-a dat cea mai adâncă smerenie, pe care ai exprimat-o cu aceste cuvinte: „Nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei.

Și El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez!” Tu ai voit să-ți jertfești viața pentru a apăra sfințenia căsătoriei, înfruntându-l pe regele Irod, care trăia nelegitim cu soția fratelui său. Te rugăm mijlocește-ne la Dumnezeu o sinceră convertire și o iubire puternică față de El, ca să-L urmăm tot timpul vieții noastre, iar la sfârșit să-L preamărim pentru toată veșnicia. Amin”.

Prin rugăciune și participarea la slujbele religioase, credincioșii marchează această zi sfântă, considerată un prilej de apropiere de valorile spirituale și de întărire a legăturii cu Dumnezeu, notază spynews.ro.