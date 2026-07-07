Cum răcorești baia și bucătăria în timpul caniculei, fără aer condiționat

Deși multe persoane folosesc ventilatoare sau aparate de aer condiționat, există și soluții simple care pot reduce căldura din casă fără costuri suplimentare.

Specialiștii recomandă folosirea inteligentă a ventilatoarelor de extracție din baie și bucătărie, care pot contribui la eliminarea aerului cald și umed din locuință.

Cum te ajută ventilatoarele de extracție

În majoritatea locuințelor, băile și bucătăriile sunt prevăzute cu ventilatoare de extracție sau cu hote, folosite în mod obișnuit pentru eliminarea aburului, mirosurilor și umezelii.

În zilele caniculare, acestea pot avea și un alt rol: favorizează circulația aerului și contribuie la evacuarea aerului fierbinte acumulat în interior.

Pentru un efect mai bun, experții recomandă să lași ventilatoarele pornite după ce gătești sau faci duș, momente în care temperatura și umiditatea din aceste încăperi cresc semnificativ.

Deschide ușile din interior

Un alt truc simplu este să lași ușile interioare deschise în timp ce ventilatoarele funcționează.

Astfel se creează un curent de aer care ajută la eliminarea căldurii și la distribuirea unui aer mai răcoros în întreaga locuință.

Nu deschide ferestrele la orele de vârf

Specialiștii atrag atenția că una dintre cele mai frecvente greșeli este deschiderea ferestrelor în timpul celor mai fierbinți ore ale zilei.

În loc să răcorească locuința, aerul fierbinte din exterior pătrunde în camere și ridică și mai mult temperatura.

Ferestrele ar trebui deschise dimineața devreme sau seara târziu, când temperaturile sunt mai scăzute.

Închide camerele pe care nu le folosești

Pentru a limita încălzirea întregii locuințe, experții recomandă și închiderea camerelor neutilizate în timpul zilei.

Această măsură ajută la păstrarea aerului mai răcoros în încăperile folosite și reduce cantitatea de aer cald care circulă prin casă.

Combinarea acestor trucuri simple poate face diferența în timpul unui val de caniculă și poate reduce nevoia de a folosi permanent aparatul de aer condiționat sau alte echipamente care consumă energie.