Primăria lui Boc „sparge” 8 milioane de euro pentru întreținerea spațiilor verzi din cimitire

La finalul lunii iunie, instituția a parafat ultimul lot al unui acord-cadru scos la „mezat” în primăvara anului trecut, și a încheiat cu o firmă din Constanța un contract de 8 milioane de euro pentru întreținerea spațiilor verzi din cele cinci cimitire administrate de către Consiliul Local. Afacerea are o durată de patru ani, ceea ce înseamnă că, lunar, această firmă va tăia facturi către municipalitate de câte 835.000 de lei lunar.

Povestea acestui contract începe încă din 23 mai 2026, când Primăria Municipiului Cluj-Napoca, la conducerea căreia se află edilul liberal Emil Boc, a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare conform căruia instituția intenționa să angajeze servicii de întreținere și amenajare a spațiilor verzi și locurilor de joacă de pe raza municipiului Cluj-Napoca, precum și în zonele verzi din cimitirele administrate de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Afacerea a fost împărțită în trei loturi. Primul lot, cu o valoare estimată inițială de 118.176.420 de lei fără TVA, respectiv de 142.993.468,2 lei cu TVA inclusă, se referă la prestarea acestor servicii de întreținere a spațiilor verzi în zona de Est a municipiului.

Al doilea lot, care vizează prestarea serviciilor de întreținere a spațiilor verzi din zona de Vest, a primit aceeași alocare bugetară de 118.176.420 de lei fără TVA, adică de 142.993.468,2 lei cu TVA inclusă. Asta, în timp ce cel de-al treilea lor scos la „mezat” vizează servicii de întreținere a spațiilor verzi din cimitire, cu un buget estimat inițial de 35.410.232 de lei fără TVA, respectiv de 42.868.380,72 de lei cu TVA inclusă.

O singură ofertă admisă

Cea mai recentă atribuire a avut ca obiect lotul al treilea, pentru care Primăria Municipiului Cluj-Napoca a organizat o licitație deschisă, la care au fost depuse trei oferte. În cele din urmă, o ofertă a fost declarată neconformă, o alta a fost retrasă, iar o singură ofertă a fost calificată drept admisibilă.

În acest context, la data de 30 iunie 2026, primăria lui Emil Boc a încheiat cu SC Garden Shop SA Constanța contractul având numărul 632407/20926, la un preț final negociat de 33.111.137,64 de lei fără TVA, respectiv de 40.064.476,5 lei cu TVA inclusă (8.012.895,3 euro).

Din caietul de sarcini care a stat la atribuirea acestui lot rezultă că activitatea de amenajare și întreținere a zonelor verzi din perimetrul cimitirelor vizează Cimitirul central, Cimitirul Mănăștur, Cimitirul Crișan, Cimitirul Pomet și Cimitirul Someșeni.

Pentru toate aceste obiective, contractul-cadru are o durată de 48 de luni (patru ani). De altfel, aceasta este durata de prestare a serviciilor solicitate pentru toate cele trei loturi scoase la licitație. În cazul lotului vizând cimitirele, acest lucru înseamnă că pentru fiecare an, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, va avea de achitat companiei SC Garden Shop SRL câte 10.016.118,13 lei cu TVA (834.676,6 lei cu TVA pe lună).

Se cer numai utilaje Euro 6

Compania care și-a adjudecat acest lot trebuie să pună la dispoziția serviciilor prestate două autoturisme Euro 6, cinci autoutilitare de 3,5 tone, 5 autobasculante de 3,5 tone, un încărcător frontal, trei autogunoiere, două utilaje multifuncționale de măturat și spălat stradal cu kit de deszăpezire, utilaje de udat pentru jardinière, mașini pentru tunderea gazonului, motocositioare, motoifierăstraie, aspiratoare pentru frunze, un utilaj multifuncțional de scarificat și aerat gazonul, precum și un utilaj pentru tocarea crengilor.

Interesant este că una dintre cerințele explicite ale caietului de sarcini constă în aceea că toate autovehiculele utilizate în cadrul acestui contract trebuie să aibă norma de poluare de cel puțin Euro 6.

Ca program de lucru, în perioada de primăvară - toamnă (15 martie – 30 septembrie), acesta va începe la ora 6.00 și se va încheia la ora 21.00. Pentru perioada de toamnă (1 octombrie – 14 martie), serviciile vor fi prestate între orele 7.00 și 18.00.

„În perimetrul cimitirelor, serviciile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se vor presta în așa fel încât obiectele de cult și monumentele funerare să nu fie afectate”, atrage atenția autoritatea contractantă.

Ce operațiuni vrea Municipalitatea

În contract intră peste 23 de operațiuni, pornind de la degajarea terenului de corpuri străine și golirea coșurilor de gunoi, măturarea manuală și mecanizată a platformelor, aleilor, trotuarelor, scărilor și rigolelor, până la curățarea șanțurilor și rigolelor de potmol, pământ și aluviuni.

De asemenea, se solicită cosirea ierbii, a buruienilor și tunderea gazonului; tunderea gardului viu, toaletarea arbuștilor, prășitul rabatelor de flori, trandafiri și garduri vii, taieri la trandafiri, eliminarea lăstarilor și a drajonilor. Curățarea terenului de drajoni, la care se adaugă defrișarea terenului de vegetația spontană, arbuști și arboret.

Alte operațiuni solicitate constau în degajarea terenului de arbori și crengi căzute, spălarea mecanizată a aleilor și platformelor, erbicidarea, administrarea de îngrășăminte chimice și foliare, precum și aplicarea de tratamente fitosanitare, greblatul agrotehnic, toaletarea arborilor la înălțime, plantarea de flori, arbuști și plante perene ori de arbori cu balot, dar și udarea plantațiilor cu furtun de la cisternă sau din rețeaua de apă potabilă.

SC Garden Shop SA Constanța, compania care și-a adjudecat acest lot, este deținută, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) de către Laurențiu Bălănescu (80% in capitalul social), precum și de Mihai Popa și Florentina Popa (care controlează câte 10% din acțiuni fiecare).

Societatea în cauză figurează, în perioada 2018 – 2026, în baza de date a SEAP, cu contracte încheiate cu CFR SA, Primăria Municipiului Constanța, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța SA, ADP Sectorul 6 și Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Primele două loturi, parafate la finalul lui 2025, costă 31,2 milioane de euro

Celelalte două loturi ale acestui acord-cadru au fost atribuite de către primăria Municipiului Cluj-Napoca încă din data de 18 decembrie 2025 și au fost adjudecate de SC Eco Garden Construct SRL din Constanța.

Astfel, primul lot a fost adjudecat pentru prețul final negociat de 64.456.577,2 lei fără TVA, respectiv de 77.992.458,4 lei cu TVA inclusă. Aceeași firmă a câștigat și lotul al doilea, încheiat la același preț ca și primul lot. Așa se face că, în total, valoarea loturilor adjudecate de către compania constănțeană se ridică la 155.984.916,8 lei cu TVA inclusă (31.196.983,4 euro).

Și SC Eco Garden Construct SRL figurează cu afaceri cu statul în baza de date a SEAP. Este vorba despre contracte parafate cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj, Primăria Orașului Beclean, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, Universitatea Babeș-Bolyai, ADP Sectorul 1, Primăria Orașului Sânnicolau Mare, ALPAB sau ADP Sectorul 6.

Firma în cauză este din Cluj-Napoca și este patronată de către Mircea Bujor Crăciun și de Mircea Liviu Crăciun.