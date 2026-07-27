Cea mai norocoasă zi a lunii august 2026. Lasă-te purtat de val!

Pregătește-te să experimentezi modul magic în care universul pare să intervină întotdeauna exact atunci când ai cea mai mare nevoie. Încearcă să ai încredere în momentul potrivit pentru viața ta și nu te bloca doar în ceea ce pare posibil.

Recunoaște că universul recompensează intențiile, nu doar efortul. Ceea ce primești în această lună se datorează energiei pe care deja o emiți. Crede în asta și lasă-te încântat de restul.

Berbec

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Berbec: Marți, 11 august

Acesta este momentul tău. Marți, 11 august, Juno retrogradă se schimbă în Capricorn, aducând o creștere a angajamentului și o revizuire a acordurilor profesionale. Juno va continua să fie retrogradă în Capricorn până pe 23 octombrie, ajutându-te să abordezi o altă carieră.

În această perioadă, angajamentul tău față de visele tale poate fi testat, dar este crucial să nu renunți. În loc să crezi că trebuie să faci totul singur, colaborează cu cei care te pot ajuta și rămâi deschis și la noi oportunități.

Taur

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Taur: Sâmbătă, 22 august

Acesta este sezonul tău de bucurie. Deși poate părea greu să pui proiectele sau munca pe plan secund, asta ești îndrumat să faci odată cu începerea sezonului Fecioarei, sâmbătă, 22 august. Fecioara îți luminează capacitatea de a te bucura de viață și de a-ți face loc pentru a petrece timp cu cei dragi.

Deși acest lucru îți aduce beneficii carierei dacă te implici în activități creative, este vorba cu adevărat despre a-ți face timp să te bucuri de tot ceea ce ai în viață. Doar nu te lăsa prins în faptul că totul arată perfect, mai ales dacă ai planuri de vară viitoare. Oricât de mult ți-ar fi menit să te bucuri de această perioadă, asta nu înseamnă că totul va fi perfect, așa că găsește fericirea în defecte.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Gemeni: vineri, 28 august

Meriți să fii recunoscut pentru eforturile tale. Vineri, 28 august, eclipsa de Lună Plină în Pești aduce un moment important de recunoaștere și realizare pentru ceea ce ai investit în cariera ta. Acest ciclu de eclipse a început pe 17 septembrie 2024, iar odată cu apariția acestei finale, este vorba despre a-ți aduce în sfârșit succesul pentru care ai muncit de mult.

Ar trebui să te simți conectat la munca pe care o faci. Scopul pe care l-ai căutat a devenit în sfârșit clar, iar acest moment nu este rezultatul final, ci o piatră de temelie importantă pentru toate succesele tale viitoare.

Rac

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Rac: vineri, 14 august

Lasă universul să lucreze pentru tine. Deși ți-ai urmărit cu sârguință visele și tot ceea ce vrei să creezi în viața ta, nu asta trebuie să continui să faci. Asteroidul Pallas intră în retrogradare în Berbec vineri, 14 august, aducând înțelepciune și intervenții divine în calea ta profesională.

Această energie te ajută să lucrezi cu adevărat mai inteligent, nu mai mult. Gândirea ta este strategică în această perioadă și ești mai în armonie cu universul din jurul tău. Pallas retrogradă în Berbec te ajută să ai încredere în curentul divin din viața ta. În loc să te agăți de paie și să revărși energie, vei ști exact ce trebuie să faci pentru a realiza tot ce ai visat vreodată.

Leu

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Leu: miercuri, 12 august

Permite-ți să evoluezi. Eclipsa de Soare de Lună Nouă în Leu are loc miercuri, 12 august, aducând o oportunitate profundă de dezvoltare personală. O eclipsă de Soare aduce schimbări și schimbări neașteptate în viața ta, dar în Leu, înseamnă că ceea ce se întâmplă face parte dintr-un proces de evoluție a sufletului.

Singurul lucru de care trebuie să fii conștient este că ego-ul tău s-ar putea să nu vrea să evolueze și nici să nu creadă că trebuie. Aceasta este doar frica vechiului sine care încă agață, așa că trebuie să te provoci să treci prin asta. Acesta este un nou ciclu de eclipse care abia începe, așa că abandonarea procesului său acum face ca călătoria în viitor să fie mai ușoară.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Fecioară: Marți, 11 august

Stabilitatea nu înseamnă că totul va rămâne la fel. Fii atentă la momentul în care Juno retrogradă se schimbă în Capricorn marți, 11 august. Va începe o perioadă de reflecție asupra a ceea ce înseamnă adevărata stabilitate, în loc să se bazeze pe factori externi precum bogăția, succesul sau chiar romantismul.

Iuno afectează angajamentul și, în retrogradare, te ajută să reflectezi asupra a ceea ce se simte stabil în tine, precum și asupra a ceea ce nu. Poți face schimbări importante în această perioadă, dar asigură-te că nu-ți bazezi sentimentul de securitate pe factori externi. Concentrează-te mai întâi pe construirea lui în interior, deoarece acest lucru creează decizii mai ușoare pentru tine.

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Balanță

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Balanță: joi, 6 august

Trebuie să știi exact cât meriți în această viață. Joi, 6 august, Venus intră în Balanță, unde abia începe un ciclu pre-retrograd. Venus retrogradează oficial pe 3 octombrie înainte de a se întoarce în Balanță pe 25 octombrie. Din 25 octombrie până pe 4 decembrie, Venus continuă să se miște prin Balanță, finalizând lecțiile și aducând claritate valorii și sentimentului tău de sine. Ai multe de așteptat cu nerăbdare!

Venus în zodia ta aduce un profund sentiment de iubire de sine, abundență și o putere sporită de atracție. Cu toate acestea, în această călătorie retrogradă, implică și vindecarea valorii tale, a imaginii de sine și recunoașterea locurilor în care te-ai mulțumit cu mai puțin. Acesta este cel mai profund tip de îmbunătățire pe care îl poți avea, dar necesită timp. Ai răbdare cu tine însuți și cu procesul, deoarece ceea ce este curățat în timpul acestui tranzit îți va permite să înflorești într-un nou capitol abundent.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Scorpion: miercuri, 12 august

Reinventează-te luna aceasta. Începi o călătorie fabuloasă în cariera ta, care aduce bogăție, succes și, eventual, chiar faimă. Miercuri, 12 august, Eclipsa de Soare de Lună Nouă în Leu devine un catalizator semnificativ în urmărirea viselor tale. Această energie are ca rezultat o răsturnare de situație șocantă a sorții. Urmează-ți scopul și asumă-ți riscuri.

Singurul lucru pe care nu trebuie să-l faci este să încerci să păstrezi totul la fel. Această energie este menită să te miște, așa că rămâi deschis să mergi acolo unde ești îndrumat. Ai potențialul de a atinge un nivel profund și durabil de succes.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Săgetător: vineri, 28 august

Permite lucrurilor să se întoarcă la loc. Vineri, 28 august, răsare Eclipsa de Lună Pline în Pești, punând capăt unei teme care a început pe 17 septembrie 2024. Această energie te-a ajutat să te vindeci, să stabilești limite mai bune și să creezi un cămin pentru care copilul tău interior s-ar simți recunoscător.

Totuși, această eclipsă fiind ultima din ciclu, permite-ți să recunoști toate lucrurile care s-au schimbat din 2024. Jelește ceea ce încă se simte neprocesat și ai grijă de tine în modurile în care ai nevoie. Acest ciclu de eclipsă te-a ajutat să gestionezi ceea ce ai reprimat, nu doar pentru a-ți vindeca copilul interior, ci și pentru a nu mai simți dorința de a evada din viața ta.

Capricorn

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Capricorn: Sâmbătă, 22 august

Fii dispus să încerci ceva nou. Sezonul Fecioarei începe sâmbătă, 22 august, și va aduce un nou sezon de noroc și oportunități în viața ta. Cu toate acestea, fii dispus să schimbi lucrurile. Acesta este un moment pentru a te lăsa să călătorești și să îmbrățișezi căutarea unui sens mai mare în viața ta, fără a-ți da seama unde te va duce totul.

Concentrează-te pe o viață centrată pe inimă, știind că fiecare experiență și moment prin care treci te aduce mai aproape de soarta ta. Doar nu te lăsa prins în controlul rezultatului sau în ideea ca totul să meargă perfect. Dă drumul și îmbrățișează acest timp exact pentru ceea ce este menit să fie.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Vărsător: joi, 6 august

Aceasta este noua ta călătorie. Treci printr-un proces imens de transformare în cariera ta, care va duce la un nou loc de muncă sau o nouă poziție în toamnă. Totuși, ceea ce începi și începi luna aceasta contează. Joi, 6 august, Venus se mută în Balanță, binecuvântându-ți viața cu noroc și permițând ca orice lucru nou pe care îl începi să meargă bine. Această mișcare îți crește bogăția, satisfacția profesională și noile oportunități.

Deși această energie este destul de pozitivă, face parte dintr-o poveste mai amplă a lui Venus retrograd care începe pe 3 octombrie. Venus se mișcă înainte și înapoi în Scorpion și Balanță, aducând acea nouă promovare sau rol și permițându-te să simți că ai realizat în sfârșit ceea ce ți-ai propus. Ceea ce faci acum contează, dar trebuie să ai răbdare cu procesul.

Pești

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Pești: vineri, 28 august

Este timpul să privești spre viitor. Vineri, 28 august, Eclipsa de Lună Plină în Pești răsare în casa sinelui tău, fixându-ți privirea asupra direcției în care te îndrepți în continuare. Din septembrie 2024, eclipsele pe axa Pești și Fecioară au încurajat îndepărtarea iluziilor, vindecarea și creșterea.

Acum, când ultima eclipsă pe această axă are loc în Pești, ești îndemnat să-ți îndrepți privirea înainte. Păstrează spațiu pentru tot ceea ce s-a schimbat, inclusiv pentru cele pe care le-ai depășit. Recunoaște puterea din tine și importanța ascultării sufletului tău. Aceasta este soarta ta și, în sfârșit, sosește, potrivit yourtango.com.