Ministerul Sănătății anunță deblocarea a 7.805,5 posturi, cu o zi înainte de greva generală din spitale

Cum se împart posturile

Din totalul posturilor propuse, 7.360 sunt destinate spitalelor din subordinea Ministerului Sănătății, a unităților administrativ-teritoriale și spitalelor din alte rețele, iar 445,5 posturi sunt alocate Serviciilor de Ambulanță Județene (SAJ).

Pentru spitale, repartizarea celor 7.360 de posturi arată astfel:

1.336 posturi de medic ;

; 2.923 posturi de asistent medical ;

; 2.823 posturi pentru personal auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.);

(infirmiere, brancardieri etc.); 278 posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni medicali.

Ministerul precizează că a deblocat integral posturile solicitate de Serviciile de Ambulanță Județene, de spitalele de psihiatrie și maximă siguranță, precum și de unitățile sanitare din sistemul penitenciar, având în vedere specificul activității și necesitatea asigurării continuității serviciilor medicale. Spitalele cu activitate medicală mai complexă, care gestionează cazuri mai dificile, au primit un număr mai mare de posturi, în timp ce unitățile cu activitate redusă au primit un număr adaptat nevoilor identificate.

„Așa cum am mai spus, un sistem de sănătate puternic începe cu oamenii care îl țin în picioare. De aceea, voi continua să susțin profesioniștii din sănătate și măsurile care duc la servicii medicale mai bune pentru pacienți", a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Ministerul a transmis, totodată, în circuitul de avizare, Memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice.

O cifră care a crescut - și un context politic tensionat

Anunțul de acum actualizează, ușor în plus, o solicitare anterioară: pe 7 iulie, Ministerul Sănătății anunțase deja transmiterea unui memorandum pentru deblocarea a 7.621 de posturi vacante - cifra de azi, de 7.805,5, marchează o ajustare a acelei solicitări inițiale, în urma analizei finalizate împreună cu CNAS.

Anunțul vine, însă, pe fondul unei controverse politice aprinse. Joi, 23 iulie, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, în conferința de presă de după ședința de Guvern, că i s-ar fi cerut deblocarea a 26.000 de posturi în spitalele publice - o cifră de peste trei ori mai mare decât cea reală, solicitată oficial de minister. Publicația DCNews a acuzat premierul că a „umflat" cifrele memorandumului, sugerând că exagerarea ar fi menită să justifice refuzul deblocării posturilor, motivat de constrângeri bugetare. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, anunțase, în paralel, doar aprobarea punctuală a 22 de posturi, exclusiv pentru rezolvarea crizei acute de la Spitalul „Marie Curie", unde doi bebeluși au murit recent așteptând un loc la Terapie Intensivă, urmând ca restul solicitării de peste 7.600 de posturi să fie „analizată" separat.

De ce nu e suficient, spune SANITAS

Deblocarea posturilor, oricât de necesară, nu pare să rezolve, de una singură, criza care a dus la declanșarea grevei generale. Vicepreședintele SANITAS, Răzvan Gae, a declarat pentru Adevărul că măsura e „insuficientă și temporară", pentru că nu rezolvă problemele de fond ale sistemului sanitar, legate de salarizare și de condițiile de muncă: „Mai ales în perioada concediilor, atunci când dintr-o echipă de trei sau patru asistente una este în concediu, celelalte sunt suprasolicitate, ceea ce duce la epuizare rapidă, mai ales în rândul asistenților și infirmierilor, unde deficitul este major."

Președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, a mers și mai departe, catalogând noua variantă a legii salarizării drept „mult mai rea decât cea din luna mai" și cerându-i public lui Cseke Attila să prezinte propunerile concrete formulate de minister în negocierile privind legea. Chiar Cseke a recunoscut, într-o declarație de la începutul lunii, limitele reale ale puterii sale de decizie: „Solicitările pe care le are SANITAS, din punct de vedere tehnic și constituțional, țin de un Guvern plin, nu de unul cu mandat restrâns."

O altă problemă structurală, semnalată de SANITAS, ține chiar de modul în care se calculează necesarul de personal: normativele folosite în spitale sunt stabilite printr-un ordin al Ministerului Sănătății din 2010 și se raportează, pentru multe secții, la numărul de paturi - o metodologie considerată depășită de sindicat.

Calendarul protestelor rămâne neschimbat

Federația SANITAS a organizat deja, pe 20 iulie, o grevă de avertisment la nivel național, în intervalul 9:00-11:00, în cadrul căreia cadre medicale din sute de spitale din țară au participat la protest. Dacă Guvernul nu modifică proiectul legii salarizării și nu reia dialogul real cu sindicatele, greva generală urmează să fie declanșată pe 28 iulie, la nivelul întregului sector „Sănătate" din România - în ciuda anunțului de azi privind deblocarea posturilor.