10 semnale de alarmă ale bărbaților care nu vor fi soți buni

Astfel că multe femei de 20 de ani aleg bărbatul arătos, încrezător pentru că, la un nivel evolutiv profund, vor să aibă copii cu un tip care este „liderul haitei”, ale cărui gene sunt cele mai adaptate.

Când acest tip flirtează cu alte femei sau îți critică menajul este ușor să te învinovățești că nu ți-ai dat seama că acesta era un semnal de alarmă imens. Dar nu te critica pentru că doar îți îndeplineai destinul evolutiv.

Semnalul roșu nr. 1: Nu este jucător de echipă

Deși poate părea drăguț dacă iubitul tău se relaxează pe canapea în timp ce îi coaci fursecuri și faci curat după aceea, această trăsătură te va înnebuni într-o zi. Ca prietenă, crezi că totul este drăguț pentru că hormonii tăi sunt în viteză și te simți ca și cum te-ai juca de-a casa dacă el se uită la meci în timp ce tu pregătești cina.

Dar acest comportament poate semnala și egocentrism. Dacă mucești mult mai mult timp decât iubitul tău, această prăpastie se va lărgi în timp și odată cu adăugarea copiilor și a propriei case.

Semnal de alarmă nr. 2: Igienă precară

Poate părea absurd, dar multe femei consideră lipsa igienei de bază din partea soților lor, cum ar fi dușurile zilnice și periajul pe dinți, ca fiind respingătoare și o sursă majoră de conflicte conjugale, unele dintre acestea fiind nerostite. Dacă iubitul tău nu are o igienă cu care te simți confortabil, atunci este foarte probabil să devină și mai puțin atent la aceasta odată ce relația se stabilizează.

Semnal de alarmă nr. 3: Inflexibilitatea privind rolurile de gen

Dacă soțul tău crede că femeile nu ar trebui să muncească atunci când au copii, cu excepția cazului în care această idee este un principiu fundamental și al filosofiei tale personale, atunci acesta este un semnal de alarmă major. La fel și pentru orice altceva în care simte că femeile merită sau ar trebui să își dorească lucruri foarte diferite de ceea ce merită sau ar trebui să își dorească bărbații.

Chiar dacă ți se pare romantic ca el să fie singurul susținător al familiei când ai 25 de ani, s-ar putea să te schimbi când ai 35 de ani sau mai devreme și s-ar putea să vrei să găsești împlinire în afara rolului de gospodină. Asigură-te că soțul tău te va susține, găsind un iubit care consideră bărbații și femeile ca fiind destul de similari în ceea ce privește nevoile și motivațiile de bază.

Dacă te simți vreodată rușinată de iubitul tău în legătură cu trecutul tău, ieși repede, deoarece această atitudine s-ar putea să nu dispară și poate influența, de asemenea, modul în care îți crește fiii și fiicele.

Semnal de alarmă nr. 4: Zgârcenie

Dacă iubitul tău este zgârcit, soțul tău (sau iubitul cu care locuiești) va fi și mai zgârcit. Unele cupluri se unesc datorită frugalității lor iar acest lucru este minunat. Dar dacă simți că plătești mereu pentru iubitul tău și el nu cheltuiește bani pentru a-ți îmbunătăți viața, situația va fi mai rea după căsătorie.

Vei oferi o prezentare PowerPoint cu zece diapozitive despre motivul pentru care copilul tău ar trebui să ia lecții de pian, iar acest lucru va duce la resentimente și deconectare. Aceasta poate fi mai bine definită ca armonie în ceea ce privește valorile financiare, pentru că dacă ești foarte cumpătată și soțul tău generos cumpără mereu băuturi la bar și vine acasă cu căsuțe Barbie de vis pentru copii, vei și tu să te cerți, deși nu la fel de mult, din câte văd în practica mea.

Steag roșu nr. 5: Consum excesiv de substanțe

Poate fi distractiv să te întâlnești cu cel mai cool tip din frăție, care poate bea pe toată lumea pe sub masă. Dar asta poate deveni rapid mult mai puțin distractiv atunci când te bazezi pe tipul ăla să se ridice și să meargă la muncă pentru a-ți plăti jumătate din ipoteca ta.

Și când trebuie să te bazezi pe el să audă bebelușul să-l hrănească noaptea și a căzut beat în pat cu câteva ore înainte, ceea ce te poate pune pe calea divorțului foarte repede. Dacă și tu bei mult, reține că acest lucru se poate schimba pe măsură ce te maturizezi, mai ales când devii părinte, moment în care te vei simți foarte frustrată de un soț care se așteaptă să mențină un stil de viață petrecăreț.

Steag roșu nr. 6: Deconectarea de prieteni și familie

Mulți iubiți tolerează prietenii și familia prietenei lor dar tu știi în inima ta dacă este vorba doar de toleranță sau de afecțiune reală. Dacă afecțiunea reală nu este prezentă, cel puțin pentru cele mai importante cinci persoane din viața ta, atunci este probabil să te deranjeze foarte mult în timp.

Dacă soțul tău se retrage în subsol ori de câte ori vine mama ta sau face remarci sarcastice despre cea mai bună prietenă a ta, aceasta va fi o sursă continuă de nefericire și jenă pentru tine și una care duce frecvent la certuri aprige.

Steag roșu nr. 7: Dorințe diferite privind copiii

Dacă nu-ți dorești niciodată copii, alege un bărbat care își dorește, de asemenea, să fie fără copii. La fel și dacă îți dorești trei copii. Când femeile își doresc un copil, iar soțul lor nu, de obicei se dovedește că el a spus de la bun început că nu și-a dorit niciodată copii, dar ea a simțit că i-ar putea schimba părerea sau că el se va răzgândi pe măsură ce se maturizează.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, soția se poate simți înșelată de cel mai important lucru pe care și l-a dorit vreodată, iar soțul se poate simți luat prin surprindere și trădat, deoarece și-a afirmat tot timpul poziția cu privire la copii. Nu încerca să schimbi un tip care își dorește sau nu copii în opusul lui; există destui bărbați pe care îi poți găsi care simt la fel ca tine în legătură cu a avea o familie.

Steag roșu nr. 8: Limbaj de iubire diferit

Dacă adori expresiile verbale ale iubirii, asigură-te că iubitul tău face acest lucru în mod regulat. Dacă îți plac actele de servire, îți dorești iubitul care îți pregătește cina când ești obosită. La fel și în cazul cadourilor.

O avertizare: pentru multe femei, o conexiune fizică puternică în timpul întâlnirilor se poate transforma în ceva mai liniștit după căsătorie. Așadar, dacă vă legați în principal printr-un limbaj al iubirii, asigurați-vă că sunteți compatibili și pe al doilea cel mai important limbaj al iubirii.

Steag Roșu nr. 9: Incapacitatea de a verbaliza emoțiile

Multe femei ajung să aibă bărbați oarecum alexitimici, foarte inteligenți, care poate au fost crescuți în familii cu foarte puțină sau deloc exprimare a emoțiilor.

Dacă simți că iubitul tău este cel mai bine caracterizat de sintagma „apele liniștite sunt adânci”, reflectează profund asupra modului în care știi exact că apele sunt adânci dacă nu ți-a verbalizat niciodată prea multe. Dacă ești o persoană căreia îi plac conversațiile emoționale mai profunde și dacă citești acest articol, atunci 99% ești, atunci un bărbat care nu își poate exprima sentimentele va duce, în timp, fără să știe, la o tristețe și o singurătate semnificative pentru tine.

Steag roșu nr. 10: Zero chimie fizică/pasiune

Unele femei se căsătoresc cu cele mai bune prietene ale lor, iar acest lucru poate funcționa dacă ele însele nu au o dorință mare de pasiune sau chimie fizică. Dar majoritatea femeilor își doresc, cel puțin la începutul relației, să experimenteze întâlniri memorabile și pasionale cu partenerul lor. Chiar dacă ție nu-ți pasă prea mult de chimia fizică, partenerul tău s-ar putea să o facă.

S-ar putea să te căsătorești cu un bărbat pe care îl percepi ca pe un prieten și un potențial partener stabil, cu ideea subconștientă că este în regulă dacă intimitatea voastră ajunge să se epuizeze pe parcursul căsniciei. (Și nu fi surprinsă; acesta este cazul unor femei.)

Dacă partenerul tău tânjește după un nivel mai ridicat de intimitate, el poate spera și se așteaptă ca pasiunea să crească de fapt după căsătorie. Când lucrurile nu se îmbunătățesc niciodată, va fi resentimentar și furios, în timp ce tu credeai că era evident pentru amândoi că pasiunea nu va fi piatra de temelie a căsniciei.

Reține că, dacă oricare dintre punctele de mai sus te deranjează și îi ceri iubitului tău să le schimbe, iar el o face, timp de mai multe luni, atunci acesta este un semn grozav. Cu toate acestea, dacă nu se va schimba la unul dintre aceste aspecte înainte de căsătorie, apoi după căsătorie, obiceiurile sale vor fi și mai înrădăcinate, iar probabilitatea de a fi nemulțumită va crește vertiginos odată ce ai ieșit din etapa lunii de miere.

Dacă ești în relații, folosește această postare pentru a te gândi profund dacă ești în relația potrivită. Și, dacă ești căsătorit/ă nefericit/ă, folosește această postare ca să te ajute.Îți dai seama că poate soțul tău nu s-a schimbat în rău; poate că nu ai fost conștientă de unele semnale de alarmă când vă întâlneați cu cineva și poate că, de fapt, el este doar o versiune mai în vârstă a aceluiași tip. Acest lucru poate facilita acceptarea și poate reduce învinovățirea, deși există încă lucruri la care amândoi puteți lucra proactiv, potrivit yourtango.com.