De ce femeilor le place să fie singure mai mult decât bărbaților

În schimb, bărbații se presupune că își pot găsi satisfacție la locul de muncă și în a-și semăna ovăzul sălbatic. În mod obișnuit, nu bărbații fantezează cu privire la ziua nunții lor sau adună un echivalent masculin al revistelor cu rochii de mireasă!

Dar toate acestea sunt adevărate? Sunt femeile singure într-adevăr mai puțin mulțumite de statutul lor de persoane necăsătorite? Chiar tânjesc după un partener romantic mai mult decât bărbații singuri?

Într-o lucrare publicată recent în Social Psychological and Personality Science, „‘Sisters are doin’ it for them’: Gender differences in singles’ wellbeing” (Surorile o fac pentru ele: Diferențele de gen în bunăstarea celor singuri), psihologii de la Universitatea din Toronto, Elaine Hoan și Geoff MacDonald, au abordat aceste întrebări.

Ei au analizat date de la circa 6.000 de persoane singure care au participat la 10 studii. Erau un număr aproape egal de bărbați și femei, și 29 de persoane nebinare. Persoanele singure aveau cel puțin 18 ani (vârsta medie a fost 32) de ani și nu aveau o relație romantică la momentul studiului.

Femeile, mai fericite de viața lor decât bărbații

În toate privințele, femeile au fost mai fericite decât bărbații cu viața lor în singurătate

La fiecare întrebare care a fost pusă în studiu, femeile singure s-au simțit mai confortabil decât bărbații singuri cu viața lor. Erau mai fericiți de statutul lor actual și îți doreau mai puțin un partener romantic. Erau mai multumite sexual. Și erau mai mulțumite de viața lor, în general.

Sunt femeile în general mai mulțumite decât bărbații, chiar și într-o relație romantică? Pentru satisfacția generală a vieții și satisfacția sexuală, răspunsul este da: femeile sunt mai mulțumite decât bărbații, în cadrul unui parteneriat. Dar femeile partenere nu erau mai mulțumite de statutul lor de relație romantică decât bărbații parteneri.

Acolo unde femeile singure s-au evidențiat cu adevărat față de bărbații singuri și femeile partenere, a fost în satisfacția lor față de statutul lor romatic. În medie, femele au fost mulțumite singure și nu s-au d eclarat foarte interesate să fie într-o relație romantică.

De ce sunt femeile mai fericite decât bărbații când sunt singure

Pentru a explica descoperirile lor, Hoan și MacDonald sugerează că femeile pot fi mai fericite singure deoarece au mai multe șanse să aibă relații de sprijin dincolo de relațiile romantice.

De asemenea, cercetătorii cred că relațiile romantice heterosexuale sunt mai puțin gratificante pentru femei deoarece fac mai mult decât partea lor în treburile și sarcinile casnice. Toodată, plăcerea lor sexuală poate fi subevaluată în comparație cu cea a bărbaților în relațiile romantice.

Cercetătorii sugerează că, pe măsură ce veniturile femeilor se apropie de cele ale bărbaților, există un avantaj economic mai mic pentru ca acestea să se căsătorească. Din punct de vedere financiar, bărbații singuri „au mai mult de câștigat din parteneriat decât femeile singure”.

Diferențele de gen din perspectiva persoanelor singure

În Single at Heart, o secțiune referitoare la despre diferențele de gen a inclus următoarele:

"Studiile au arătat că, în medie, femeilor, mai mult decât bărbaților, le place mai mult viața în afara unei relații. Le place mai mult singurătatea lor. Ele petrec mai mult timp urmărindu-și interesele. Au mai multe șanse să aibă prietenii împlinitoare – se pricep să se conecteze și să rămână conectate cu oamenii care contează pentru ele. Treburile casnice nu sunt o provocare; au fost adesea crescute să știe să gătească și să facă curățenie. Femeile singure care au fost căsătorite anterior cu un bărbat își exprimă adesea ușurarea că nu mai fac mai mult decât partea lor din acele sarcini și, de asemenea, de îngrijire."

Acesta este un set de explicații mai centrat pe singuri decât cele oferite de psihologii din Toronto? Iată câteva puncte cheie:

Din perspectiva unui cuplu, fericirea înseamnă a avea o relație romantică. Pentru ca oamenii singuri să fie fericiți, ar ajuta să aibă alte relații, cum ar fi prieteniile. Este adevărat că relațiile cu prietenii, familia și alte persoane pot fi importante pentru persoanele singure.

Dar când sunt întrebate de ce le place viața în afara unei relații, acestea nu vorbesc doar despre oamenii din viața lor. Ele vorbesc și despre împlinirea pe care o găsesc în urmărirea intereselor și pasiunilor lor, despre aprecierea libertății lor de a-și îngriji o viață pe care o găsesc deosebită.

Experiența lor de singurătate este binevenită mai degrabă decât înfricoșătoare.

Din perspectiva unui cuplu, ceea ce contează în treburile casnice este dacă fiecare persoană din cuplu își face partea echitabilă. Acest lucru poate fi important pentru persoanele singure care au fost căsătorite anterior.

Deși normele de gen evoluează, femeile singure sunt încă mai predispuse să știe cum să facă treburile casnice, iar asta le poate face viața mai ușoară.

Este adevărat, așa cum sugerează cercetătorii, că plăcerea sexuală a femeilor poate fi prioritizată în relațiile romantice heterosexuale. Din nou, totuși, discuția se concentrează asupra satisfacției sexuale în cadrul unei relații romantice. O perspectivă centrată pe cei singuri s-ar întreba dacă persoanele singure obțin cantitatea și tipul de sex pe care și le doresc, când își doresc (inclusiv posibilitatea de a nu-și dori deloc). O perspectivă centrată pe celibat ar putea întreba și despre experiențele dincolo de plăcere – de exemplu, dacă persoanele singure pot urma anumite experiențe sexuale cu mai puțină vinovăție decât ar experimenta o persoană în cuplu, în mod convențional.

Discuția cercetătorilor despre venituri compară avantajele relative ale bărbaților dacă ar fi într-o relație romantică heterosexuală în loc să fie singuri.

Este important să înțelegem experiențele persoanelor singure în contextul unui întreg sistem de inegalități care îi avantajează pe cei cuplati și îi dezavantajează pe cei singuri. În ceea ce privește factorii legați de muncă, cum ar fi venitul, bărbații căsătoriți tind să fie plătiți mai mult decât bărbații singuri, chiar și atunci când calificările lor sunt aceleași. Angajatorii își exprimă, de asemenea, mai mult interes pentru a intervieva bărbații căsătoriți pentru locuri de muncă deschise decât bărbații singuri cu aceleași performanțe. Acestea sunt câteva motive pentru care bărbații singuri sunt nemulțumiți de experiențele lor de viață necăsătorită.

Bărbații singuri care se descurcă grozav

Concluzia că femeile singure sunt mai fericite cu viața lor este în general adevărată, așa cum sugerează rezultatele acestui studiu, precum și alte cercetări. Dar s-ar putea să nu fie adevărat pentru toți oamenii singuri.

Bărbații sunt chiar mai predispuși decât femeile să se identifice ca fiind singuri sufletește. Își apreciază libertatea și independența și oportunitățile de singurătate. Ei investesc în viețile lor, stăpânind sarcinile casnice de care alți bărbați depind uneori de femei să le facă. Ei își mențin rețelele sociale, fără a depinde de un partener romantic heterosexual pentru a face asta pentru ei, notează psychologytoday.com.