Gata de schimbare? Iată opt comportamente de care trebuie să scapi pentru a găsi iubirea adevărată și durabilă

Fondatorul blogului Love Connection a observat cum anumite comportamente pot acționa ca adevărați repelenți ai iubirii, îndepărtând exact ceea ce ne dorim. Acesta a identificat opt comportamente de care trebuie să scapi pentru a găsi iubirea adevărată și durabilă.

1) Spui „da” la tot

În căutarea iubirii, încerci sp fii pe placul tuturor. Însă, din experiența mea de ani de zile, să fii mereu de acord poate fi mai mult o piedică decât un ajutor.

Încercând să-ți mulțumești partenerul potențial, ajungi să fii de acord cu tot ce spune acesta. Poate părea o idee bună pe moment, dar nu e o rețetă pentru o relație sănătoasă și de durată.

De ce? Pentru că autenticitatea este esențială. Să fii sincer cu tine și cu sentimentele tale este crucial pentru construirea unei conexiuni reale. Dacă spui mereu „da", chiar și când nu ești de acord, se poate acumula resentiment în timp și vei simți că vocea ta nu este auzită sau apreciată.

2) Jocul comparației

Te-ai surprins vreodată comparând viața ta amoroasă cu cele aparent perfecte de pe Instagram sau cu cele povestite de prieteni?

Fiecare relație este la fel de unică precum indivizii implicați. Ce funcționează pentru un cuplu poate să nu fie valabil pentru altul.

În tinerețea mea, îmi comparam mereu relațiile cu ale altora, ajungând să mă simt inadecvat și nefericit. Nu am început să apreciez relațiile mele pentru ceea ce erau decât după ce am renunțat la acest joc al comparației. Focalizează-te pe propria călătorie amoroasă. Povestea ta de iubire nu trebuie să imite pe a altcuiva – trebuie doar să fie potrivită pentru tine.

3) Ignorarea semnelor de avertizare

E ușor să treci cu vederea anumite semne de avertizare în stadiile incipiente ale unei relații, mai ales când ești copleșit de emoția unei noi iubiri.

Știu cât de ușor este să ignori aceste semne când ești îndrăgostit până peste cap. Dar crede-mă, recunoașterea și abordarea acestor probleme de la început este crucială pentru sănătatea relației pe termen lung.

În cartea mea, "Breaking The Attachment: How To Overcome Codependency in Your Relationship", discut despre cum ignorarea acestor semne poate duce la modele nesănătoase de codependență. Încearcă să nu lași infatuarea să te orbească. Dacă ceva nu pare în regulă, probabil că nu este. Ai încredere în instinctele tale și nu te teme să abordezi problemele pe măsură ce apar.

4) Așteptarea „Alesului”

Poate părea contrarintuitiv, nu? Adică, nu căutăm cu toții acea persoană perfectă – sufletul nostru pereche, “Alesul”?

Dar să punem toate speranțele pe găsirea “Alesului” ne poate împiedica uneori să descoperim iubirea adevărată. Aceasta ne setează așteptări nerealiste și dezamăgiri inevitabile.

Iubirea nu este despre a găsi pe cineva perfect în toate privințele. Este despre a găsi pe cineva care este perfect pentru tine, cu toate ciudățeniile sale. În loc să te fixezi pe ideea de “Alesul”, concentrează-te pe găsirea cuiva care te face fericit, te înțelege și te iubește pentru cine ești.

5) Păstrarea rănilor din trecut

Cu toții am fost răniți în trecut. Știu că am fost. Și să cari aceste răni în prezent poate afecta serios șansele de a găsi iubirea adevărată.

Este firesc să îți protejezi inima după ce ai fost rănit. Dar dacă ești constant în gardă, așteptându-te la ce e mai rău, s-ar putea să îndepărtezi potențialii parteneri care chiar țin la tine. În propria mea călătorie către găsirea iubirii, a trebuit să învăț să renunț la rănile din trecut. Nu a fost ușor și nu s-a întâmplat peste noapte, dar a fost un pas important în deschiderea mea către posibilitatea unei noi iubiri.

6) Ascunderea adevăratului eu

Un adevăr crud și onest: Dacă îți ascunzi adevărata personalitate într-o relație, îți faci un deserviciu atât ție cât și partenerului tău.

Să pretinzi că ești altcineva sau să îți suprimi anumite părți din tine pentru a fi mai „plăcut” sau „acceptabil” nu este calea către iubirea adevărată. Este o cale către neliniște, insatisfacție și, în cele din urmă, către o inimă frântă.

Iubirea adevărată este despre acceptare – ca partenerul tău să te accepte pentru cine ești și viceversa. Este despre a fi tu însuți, autentic, și totuși să te simți iubit și apreciat. Să încetăm să ne mai ascundem. Pentru că iubirea adevărată nu este despre a găsi persoana perfectă, ci despre a vedea o persoană imperfectă perfect.

7) Neglijarea iubirii de sine

Nu pot sublinia suficient acest aspect: pentru a găsi iubirea adevărată cu altcineva, trebuie mai întâi să înveți să te iubești pe tine însuți.

A fost o lecție pe care a trebuit să o învăț și eu. A fost o perioadă când eram atât de concentrat pe găsirea iubirii în exterior, încât am neglijat importanța iubirii de sine. A dus la o serie de relații nesănătoase în care căutam constant validarea de la alții.

Așa cum spunea Lucille Ball, „Iubește-te pe tine însuți mai întâi și totul se va aranja. Trebuie cu adevărat să te iubești pentru a realiza ceva în această lume.” Iubirea de sine este fundamentul pe care se construiesc relațiile sănătoase și împlinitoare. Îți permite să stabilești limite, să îți exprimi clar nevoile și să iei decizii care onorează bunăstarea ta.

8) Frica de a fi singur

Este un subiect dificil, dar trebuie spus: Dacă cauți o relație din frica de a fi singur, îți pregătești terenul pentru eșec.

Frica de singurătate te poate duce în relații greșite, făcându-te să te mulțumești cu mai puțin decât meriți. Te poate face să te agăți de relații nesănătoase doar pentru a evita să fii singur.

Crede-mă, iubirea adevărată nu este despre a scăpa de singurătate. Este despre a găsi o conexiune care îți îmbogățește viața, nu una care doar umple un gol.

