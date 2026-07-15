Vârsta „perfectă" pentru a avea un copil: mit biologic sau realitate medicală?

Întrebarea „care este vârsta ideală pentru a avea un copil" nu are un răspuns unic, valabil pentru toată lumea. Există însă un consens medical destul de clar cu privire la fereastra biologică optimă, la care se adaugă factori sociali, economici și emoționali care influențează la fel de mult decizia — mai ales în România, unde datele arată o realitate diferită de cea din vestul Europei.

Ce spune medicina despre fereastra biologică optimă

Potrivit Colegiului American al Obstetricienilor și Ginecologilor (ACOG), intervalul optim din punct de vedere biologic pentru o sarcină este între 20 și 35 de ani. Fertilitatea feminină este la vârful ei la începutul anilor 20, rămâne ridicată până spre 30 de ani, apoi scade constant, cu o accelerare vizibilă după 35 de ani. Studiile citează frecvent intervalul dintre finalul anilor 20 și începutul anilor 30 drept perioada cu cele mai bune rezultate atât pentru mamă, cât și pentru copil — o cercetare a stabilit chiar vârsta de 30,5 ani ca fiind statistic „ideală" pentru prima naștere, din perspectiva echilibrului dintre șansele de concepție și riscurile de complicații.

După 35 de ani, riscurile cresc măsurabil: diabet gestațional, preeclampsie, avort spontan și anomalii cromozomiale devin mai frecvente, motiv pentru care medicii recomandă adesea monitorizare și investigații suplimentare femeilor care rămân însărcinate după această vârstă. Un grup de cercetători britanici, într-un articol publicat în British Medical Journal, a mers chiar mai departe, avertizând că amânarea maternității „sfidează natura" și a cerut sistemelor medicale să sprijine activ femeile care vor să nască în intervalul considerat optim biologic — o poziție care a stârnit, de altfel, controverse, fiind criticată pentru că minimalizează factorii sociali care duc la amânarea nașterii.

Vârsta contează și pentru tați

Deși atenția publică s-a concentrat aproape exclusiv pe vârsta mamei, cercetările din ultimii ani arată că vârsta paternă influențează la rândul ei sănătatea reproductivă și pe cea a copilului. Studiile leagă vârsta înaintată a tatălui de o calitate mai scăzută a spermei, rate mai mici de succes la fertilizarea in vitro, un risc mai ridicat de naștere prematură, precum și de o incidență crescută a unor afecțiuni la copii — de la autism și schizofrenie, până la anumite forme de leucemie infantilă. Mecanismul este legat de acumularea, în timp, a mutațiilor genetice și a modificărilor epigenetice la nivelul celulelor germinale masculine. Spre deosebire de fertilitatea feminină, care are un declin relativ previzibil, efectele vârstei paterne rămân un subiect de cercetare activă, cu rezultate uneori contradictorii în literatura de specialitate.

Situația din România: mame mai tinere decât media europeană

Datele Institutului Național de Statistică arată o imagine specifică pentru România. În 2023, vârsta medie a mamei la prima naștere a fost de 27,5 ani, iar vârsta medie la orice naștere, de 28,9 ani — cu diferențe importante între mediul urban (30,2 ani) și cel rural (27,5 ani). Potrivit Eurostat, România se situează, alături de Bulgaria, printre țările cu cele mai tinere mame din Uniunea Europeană, în timp ce în state precum Italia sau Spania vârsta medie la prima naștere ajunge la 31 de ani.

Explicațiile pentru acest decalaj sunt în principal economice și sociale: acces mai limitat la locuințe proprii, piață a muncii mai puțin stabilă pentru tineri și, în mediul rural, o tradiție a maternității timpurii care persistă. În același timp, tendința generală, inclusiv în România, este de creștere treptată a vârstei la prima naștere — semn că și aici factorii educaționali și profesionali câștigă din ce în ce mai mult teren în fața modelelor tradiționale.

De ce vârsta „ideală" e doar unul dintre factori

Specialiștii sunt aproape unanimi într-o privință: vârsta biologică optimă este relevantă statistic, dar decizia de a avea un copil nu se reduce la ea. Stabilitatea financiară, maturitatea emoțională, existența unui sistem de sprijin (partener, familie, rețea socială) și pregătirea pentru responsabilitățile parentale cântăresc la fel de mult, iar mulți specialiști subliniază că o sarcină la 27 de ani, într-un context instabil, poate fi mai dificilă decât una la 34 de ani, într-un context stabil.

Pentru cei care doresc să amâne maternitatea dincolo de fereastra biologică optimă, dar vor totuși să-și păstreze șansele de concepție, medicii recomandă discutarea din timp a opțiunilor de conservare a fertilității, precum înghețarea ovulelor, alături de monitorizare medicală atentă pe măsură ce vârsta înaintează.