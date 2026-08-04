Ignorată de autorități, Directiva privind dreptul la reparații împinge România spre un nou infringement 

În prezent, atunci când un produs, de pildă un aspirator sau o mașină de spălat, se strică sau are defecțiuni, consumatorilor li se pare mai ușor să îl arunce și să cumpere unul nou decât să îl repare. Acest lucru se întâmplă deoarece repararea unui produs este adesea mai costisitoare și mai complicată decât achiziționarea unui produs nou, iar în unele cazuri repararea nu este nici măcar o opțiune.

Ce trebuiau să facă autoritățile

România a avut la dispoziție doi ani pentru a adopta propriile reguli, printr-o lege sau o ordonanță, și să stabilească exact cine răspunde de reparații și unde pot depune consumatorii reclamații.

Autoritățile trebuiau să explice clar:

ce produse sunt acoperite de noua directivă;

cine trebuie să ofere reparația;

în cât timp trebuie reparat produsul;

cum este stabilit prețul;

ce poate face consumatorul dacă reparația este refuzată.

Deocamdată oamenii nu știu exact ce drepturi au, ce produse pot fi reparate în baza noilor reguli și cui trebuie să se adreseze, mai ales că autoritățile au ignorat complet să promoveze directiva care le aduce drepturi în plus.

Termen rezonabil pentru reparații

Noile norme ale UE prevăd dreptul consumatorilor de a le solicita producătorilor să repare produsele care pot fi reparate din punct de vedere tehnic în temeiul legislației UE (de pildă, mașini de spălat rufe, aspiratoare sau telefoane mobile). Reparația trebuie efectuată într-un termen rezonabil și, cu excepția cazului în care serviciul este furnizat gratuit, la un preț rezonabil, astfel încât consumatorii să fie încurajați să opteze pentru reparare. Producătorii trebuie, de asemenea, să furnizeze informații ușor accesibile (inclusiv despre taxe) cu privire la serviciile lor de reparare și acces la piese de schimb la un preț rezonabil.

O nouă platformă europeană online pentru reparații va ajuta la stabilirea legăturii între consumatori și reparatori. Platforma va avea secțiuni pentru fiecare stat membru, ajutând consumatorii să găsească oferte disponibile și sporind vizibilitatea reparatorilor. Platforma, care va fi o extindere a portalului „Europa ta”, ar trebui să intre în funcțiune în 2027.

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Apare formularul de informații

Noile măsuri prevăd posibilitatea ca reparatorii să le ofere consumatorilor un formular european gratuit de informații privind repararea, cu informații clare, precum:

condițiile de reparare;

timpul necesar pentru finalizarea reparării;

prețuri;

produse de înlocuire.

Informațiile esențiale incluse în formular au o valabilitate de 30 de zile calendaristice, dar consumatorul și reparatorul pot conveni să prelungească această perioadă. Pentru a reduce birocrația pentru reparatorii mici, doar aceia care au o obligație legală de a repara vor trebui să furnizeze formularul standardizat UE la cerere. Pentru toți ceilalți reparatori, furnizarea formularului va rămâne voluntară.

Reparație sau înlocuire

Directiva menține dreptul consumatorilor de a alege între reparație și înlocuire pentru produsele defecte în cadrul perioadei de răspundere a vânzătorului. În cazul reparației, perioada de răspundere a vânzătorului este extinsă cu șase luni de la momentul când produsul este adus în stare de conformitate. Vânzătorul trebuie să informeze consumatorul despre dreptul său de a avea produsul reparat sau înlocuit, precum și despre extinderea perioadei de răspundere în cazul reparației.

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Normele UE mențin dreptul consumatorilor de a alege între repararea și înlocuirea produselor defecte în perioada de răspundere contractuală a vânzătorului cuprinsă în garanție. În cazul în care consumatorul alege repararea bunului, perioada de răspundere contractuală a vânzătorului va fi prelungită cu cel puțin 12 luni din momentul în care produsul este reparat. Directiva pentru dreptul la reparații face parte din Noua Agendă pentru Consumatori și Planul de Acțiune pentru Economia Circulară. Ea completează alte inițiative legislative recente pentru promovarea consumului durabil, Regulamentul privind ecodesignul (care va promova producția de produse reparabile) și Directiva privind împuternicirea consumatorilor pentru tranziția verde (care va permite consumatorilor să ia decizii de cumpărare mai bine informate la punctele de vânzare).