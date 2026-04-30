Ritualuri de început de lună: Cum să atragi norocul și abundența în viața ta

Un creator de conținut cunoscut pe TikTok, numit Michelle, susține că începutul fiecărei luni poate deveni un moment-cheie pentru resetarea intențiilor și atragerea „abundenței”.

Există câteva obiceiuri ușor de integrat în rutină care ar putea contribui la o atitudine mai pozitivă și la o mai bună organizare personală.

Curățenia

Primul pas este eliminarea „energiei negative” prin curățenie. Michelle recomandă măturarea locuinței în prima zi a lunii, un gest interpretat simbolic ca o desprindere de lucrurile vechi.

Practici similare se regăsesc și în tradiții spirituale mai vechi, unde obiect,e precum mătura, aveau rol ritualic, asociat cu purificarea și noile începuturi.

Afirmațiile de dimineață

Un alt obicei sugerat este rostirea unor afirmații pozitive imediat după trezire. Ideea se bazează pe influența mentalității asupra comportamentului zilnic, iar repetarea unor mesaje motivaționale ar putea contribui la creșterea încrederii și clarității obiectivelor.

Ritualuri pentru prosperitate

Printre recomandări se numără și pregătirea unui amestec simbolic din orez, foi de dafin și scorțișoară, considerat un „talisman” al prosperității. Acesta ar urma să fie păstrat ca obiect personal pe parcursul lunii.

Astfel de practici nu au o bază științifică, însă sunt privite de adepți ca instrumente de concentrare a intențiilor și de menținere a unei stări mentale pozitive.

Lumânarea verde, simbol al abundenței

Ultimul pas menționat este aprinderea unei lumânări verzi, culoare asociată frecvent cu banii și prosperitatea în diverse tradiții ezoterice. Practica este însoțită de exerciții de vizualizare a obiectivelor financiare.

Între tradiție și psihologie

Deși aceste metode nu sunt susținute de dovezi științifice, specialiștii în psihologie subliniază că ritualurile personale pot avea un efect indirect, oferind structură, motivație și un sentiment de control asupra propriei vieți.

În esență, începutul lunii poate deveni un moment util pentru planificare și reflecție, indiferent dacă este însoțit sau nu de astfel de practici simbolice, potrivit yourtango.com.