Rusaliile 2026: Calendar, semnificație și zile libere

Când pică Rusaliile în 2026

Rusaliile, numite în tradiția creștină Pogorârea Sfântului Duh, sunt celebrate la 50 de zile după Paște. În 2026, Paștele ortodox este pe 12 aprilie, ceea ce înseamnă că Rusaliile vor fi pe 31 mai (duminică).

Sărbătoarea are dată variabilă, fiind calculată anual în funcție de calendarul pascal, motiv pentru care poate fi în lunile mai sau iunie.

Zile libere pentru angajați

Rusaliile sunt incluse în lista sărbătorilor legale, ceea ce înseamnă că angajații beneficiază de două zile libere: duminică și luni.

În 2026, 1 iunie, a doua zi de Rusalii, coincide cu Ziua Copilului, zi liberă legală. Astfel că suprapunerea nu generează o zi liberă suplimentară.

Rezultatul este un weekend prelungit de trei zile, de sâmbătă până luni.

Semnificația Rusaliilor

Rusaliile marchează momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor lui Isus Hristos, eveniment considerat începutul misiunii creștine și al răspândirii credinței în lume.

Sărbătoarea este una dintre cele mai importante, simbolizând întemeierea Bisericii creștine.

Tradiții și obiceiuri în România

În multe zone din țară, mai ales în mediul rural, Rusaliile sunt însoțite de tradiții păstrate de secole.

Casele sunt împodobite cu ramuri de tei sau nuc pentru protecție iar în unele comunități există credința că în această perioadă trebuie evitate muncile grele și activitățile casnice, potrivit observatornews.ro.

Sărbătoarea rămâne astfel o combinație între semnificația religioasă și obiceiurile populare, fiind marcată diferit de la o regiune la alta.