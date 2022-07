Festivalul „Opera Nights”, un adevărat maraton al muzicii, în mai multe orașe

Spectacolele organizate în cadrul festivalului „Opera Nights” au fost concepute astfel încât să-i încânte și să-i atragă atât pe hunedoreni, cât și pe turiștii care vizitează județul. Intrarea este gratuită, evenimentele fiind organizate de Consiliul Județean Hunedoara. Peste 130 de artiști vor urca în fiecare seară pe scenele festivalului. Opera „La Traviata” se va cânta la Petroșani și la Deva, iar „Cavalleria Rusticana” „Paiațe” și „Rigoletto”, la Hunedoara. Festivalul este foarte important și pentru artiști, fiind organizat în afara stagiunilor estivale ale ansamblurilor de gen, ceea ce presupune un efort suplimentar.

Maratonul Operei în județul Hunedoara începe astăzi, 28 iulie, la Teatrul Dramatic I.D. Sîrbu din Petroșani, de la ora 20.00, cu spectacolul „La Traviata”, cu solista Diana Tugui, de la Opera Națională Română Cluj-Napoca. Mâine, 29 iulie, curtea exterioară a Castelului Corvinilor Hunedoara își așteaptă oaspeții, de la ora 21.00, cu spectacolul „Cavalleria Rusticana” și „Paiațe”. Pe 30 iulie, tot în curtea exterioară a Castelului Corvinilor din Hunedoara, de la ora 21.00, se va cânta „Rigoletto”, iar pe 31 iulie, de la aceeași oră, „La Traviata”, cu solista Marta Sandu Ofrim, de la Opera Națională București.

Poveștile din culise

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, coordonat de soprana Daniela Vlădescu, a fost de la primul gong alături de acest festival, care a crescut spre nivelul internațional și cu siguranță va deveni din nou unul dintre reperele culturale ale județului Hunedoara. Daniela Vlădescu este directorul artistic al festivalului din acest an. Aceasta a explicat, pentru „Jurnalul”, că acustica în toate spațiile în aer liber unde se vor cânta operele celebre este foarte bună, iar artiștii se bucură la fel de mult ca și spectatorii de ocazia pe care o au de a aduce spectacolele de operă în aer liber, pe timpul verii.

Alexandru Gruian, inițiatorul festivalului, a explicat, pentru „Jurnalul”, cum s-a ajuns la posibilitatea extinderii acestui eveniment cultural unic. „În anul 2010 noi aveam un festival de film de groază la Castelul Huniazilor, iar în pauze am pus muzică de operă. A fost atât de apreciată de public, încât atunci s-a născut conceptul „Opera Nights”, primul spectacol fiind organizat în următorul an. Am continuat să organizăm „Opera Nights” la castelul de la Hunedoara, iar anul acesta este pentru prima oară când festivalul se extinde la alte orașe, fiind mai multe evenimente cu intrare liberă pentru toți iubitorii operei”, a explicat Alexandru Gruian.

Pentru orașul Petroșani, un astfel de spectacol este o premieră. Vor fi două locuri în care este așteptat publicul, unul în sala Teatrului Dramatic I.D. Sîrbu, altul în exterior, unde se va proiecta concertul de operă, în aer liber.