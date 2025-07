Incendiu la Tomorrowland. Scena principală în flăcări cu doar 48 de ore înainte de deschidere

Mai puțin de 48 de ore înainte de deschiderea porților pentru cei peste 70.000 de participanți, scena principală a festivalului Tomorrowland din Belgia a fost cuprinsă de un incendiu puternic. Imagini și videoclipuri distribuite pe scară largă pe rețelele de socializare surprind momentul în care flăcările devorează structura spectaculoasă a scenei, element central al evenimentului.

Potrivit publicației belgiene GVA, serviciile de urgență au intervenit în număr mare, iar autoritățile le-au recomandat locuitorilor din zonă să țină ferestrele și ușile închise, pentru a se proteja de fum.

Conform The Mirror, în acel moment se aflau aproximativ 1.000 de angajați pe teren. Din fericire, până la această oră nu au fost raportate victime.

Wow, @tomorrowland main stage is absolutely gone.. fire has gone down dramatically but honestly what are they going to do now?#tml #tomorrowland

(not my video saw it on discord) pic.twitter.com/GbQtdFEZzz