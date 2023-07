Institutul Cultural Român readuce sediul său din București în circuitul cultural și sărbătorește 20 de ani de la înființare într-un weekend cu evenimente deschise publicului

„Vocația Institutului Cultural Român este să aducă împreună artiști, profesioniști din domeniul culturii, să conecteze cultura română la piața culturală internațională. Sărbătorim și la București 20 ani de la înființarea ICR, alături de public și alături de parteneri în cel mai firesc mod: punem sediul ICR pe harta culturală a capitalei, ca spațiu de întâlnire în domeniul artelor și al creativității. Anul acesta am încheiat lucrările de reparații ale vilei Malaxa și putem să redeschidem către public porțile acestei clădiri de patrimoniu, cu istorie bogată și arhitectură remarcabilă. Invit prietenii ICR să ne viziteze la acest sfârșit de săptămână, în care propunem un program multidisciplinar, care are în centru personalități consacrate la nivel internațional și tineri artiști remarcabili”, afirmă Liviu Sebastian Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Vineri, 7 iulie, la orele 18.00, are loc vernisajul expoziției de fotografie semnate de Mircea Sorin Albuțiu, „O întâmplare cu Jazz“, dedicată coregrafei Miriam Răducanu. Expoziția reunește imagini conceptuale sau documentare cu dansatoarea și coregrafa Miriam Răducanu, realizate de fotograful independent Mircea Albuțiu în perioada 2016-2021. Prietenia celor doi, întărită de pasiunea comună pentru dans, a dat naștere unui proiect despre bucuria de a împărtăși arta, atât a subiectului din fața camerei, cât și a celui din spate. Mircea Sorin Albuțiu este un fotograf independent și autor de filme documentare stabilit în Portugalia.

Publicul prezent în Sala Mare a ICR va putea viziona Wolfgang, instalația-performance filmată în VR, proiect al Fundației Art Production realizat cu sprijinul JTI. Ideea, regia, desenele și coregrafia îi aparțin lui Gigi Căciuleanu, având ca fundal muzical creații semnate de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpreți: Lelia Marcu-Vladu (Regina Nopții), Lari Giorgescu (Visătorul), Ana Iacob (ArlecchinA), Bogdan Iacob (ColombinO). Instalația VR va fi putea fi văzută de patru persoane simultan, folosind căști Oculus Quest 2.

Programul de vineri continuă, de la orele 20.00, cu proiecția documentarului-eseu O întâmplare cu Jazz / Without Expectations, în care artista Miriam Răducanu creează o nouă coregrafie, inspirată de Miles Davis și de muzica lui. Documentarul a fost filmat în locuința familiei Răducanu în 2017 de Mircea Albuțiu.

Filmul multipremiat Poziția copilului, regizat de Călin Peter Netzer, producătoare Ada Solomon, va fi proiectat de la ora 21.00. Acum zece ani, la ediția din 2013 a Berlinalei, filmului i-au fost decernate Ursul de aur pentru cel mai bun film și Premiul Fipresci, ulterior primind și nouă Premii Gopo. Luminița Gheorghiu, strălucita interpretă a mamei din film, protagonistă în câteva dintre cele mai apreciate filme românești, de la Moromeții la Aferim!, s-a stins din viață la 4 iulie 2021.

Sâmbătă, 8 iulie, la orele 18.30, are loc concertul susținut de tineri muzicieni din România și Republica Moldova, care au participat la programul #AdMusicam, organizat de ICR la Mogoșoaia în perioada 26 iunie – 9 iulie 2023. Vor interpreta în Sala Mare a ICR Ana Sireteanu (flaut), Maria Velea (flaut), Raluca Ciula (clarinet), Theodor Andreescu (vioară), Larisa Nicolae (vioară), Andreea Mihalache (violă), Mihai Artemii (violoncel), Ștefan Luță (vioară) și Luca Bădițescu (contrabas), Fabiani Prcsina (pian), Rebeca Petre (vioară) și Ștefan Filip (trompetă). În program: Franz Anton Hoffmeister – Sonata; Gerardo Rodriguez – La Cumparsita; Dmitri Shostakovich – Cvartetul de coarde nr 8; Wolfgang Amadeus Mozart – Cvartetul în do major, KV 157; Grigoraș Dinicu – Hora Mărțișorului; Kaspar Kummer – Deux duos pour Flute et Clarinette și Eric Ewazen – Trio pentru trompetă, vioară și pian.

De la orele 20.30, ICR prezintă filmul Aferim! regizat de Radu Jude, producătoare Ada Solomon, recompensat cu Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor la ediția din 2015 a Berlinalei și cu nu mai puțin de 13 Premii Gopo. Unul dintre cele mai de amploare proiecte cinematografice românești de referință, Aferim! este un film istoric a cărui acțiune are loc în Țara Românească în 1835. Zapciul Costandin este interpretat de Teodor Corban, care s-a stins din viață la începutul acestui an.

Proiectul dedicat Zilei ICR are loc cu sprijinul partenerilor: JTI, Fundația Art Production, Universitatea Națională de Muzică București, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

Institutul Cultural Român împlinește 20 de ani de la înființarea sa, prin Legea nr. 356 / 11 iulie 2003, având drept scop „reprezentarea, promovarea şi protejarea culturii şi civilizaţiei naţionale în ţară şi în străinătate.“ În 20 de ani, instituția a dezvoltat o rețea de 18 reprezentanțe în străinătate, iar în 2023 a fost aprobată înființarea ICR Tokyo. ICR desfășoară proiecte prin institutele sale din străinătate, dar și în spații geografice în care încă nu are reprezentanțe, în colaborare cu misiunile diplomatice ale României. Ca partener al operatorilor culturali români și străini, ICR facilitează dialogul cultural și colaborările internaționale. Ca membru EUNIC, ICR desfășoară programe de diplomație culturală în peste 30 de clustere la nivel global și organizează în țară Festivalul Filmului European. Centrul Național al Cărții din cadrul ICR organizează prezența românească la târgurile internaționale de carte și festivaluri de literatură din Londra, Paris, Torino, Madrid, Beijing, Göteborg, Varșovia, Cracovia, Wrocław și Viena. În cadrul Centrului Național al Cărții (CENNAC) funcționează Editura ICR și departamentul Programe de finanțare – Translation and Publication Support și Publishing Romania. Biroul Limba Română organizează cursuri de limba română pentru străini la București și în rețeaua de institute culturale românești din străinătate, și Școala de vară de la Brașov. În 2023, ICR a reluat finanțările nerambursabile prin relansarea Programului Cantemir. ICR derulează opt programe de burse și rezidențe, atât în țară, cât și în străinătate.