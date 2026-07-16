Scandal în Belgia: organizatorii Tomorrowland au aflat din presă că nu mai pot folosi artificii. Line-up 2026: David Guetta, Martin Garrix și Calvin Harris

Tomorrowland 2026 începe sub semnul restricțiilor

Potrivit publicației belgiene Het Laatste Nieuws, interdicția vizează atât zona festivalului de la De Schorre din Boom, cât și campingul Dreamville din Rumst, unde sunt cazați zeci de mii de participanți. Măsura se aplică pentru perioada 17-19 iulie și ar putea fi extinsă și pentru al doilea weekend al festivalului, dacă condițiile meteo nu se îmbunătățesc.

Decizia a fost luată de primarii localităților Boom și Rumst, Jeroen Baert și Jurgen Callaerts, împreună cu guvernatorul provinciei Anvers, Cathy Berx, după o ședință de siguranță cu reprezentanții pompierilor și ai serviciilor de urgență.

Regiunea se află în prezent sub cod portocaliu de risc de incendiu, al doilea cel mai ridicat nivel de alertă din Belgia. Un eventual cod roșu ar însemna un pericol extrem și iminent.

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Măsura vine la un an după incendiul care a distrus scena principală

Interdicția are o încărcătură simbolică importantă pentru organizatori. În 2025, scena principală „Orbyz” a fost distrusă de un incendiu devastator cu doar 48 de ore înainte de deschiderea festivalului.

Conform informațiilor apărute în presa locală, cauza ar fi fost o scurgere accidentală de etanol produsă de un subcontractor. Scena, care necesitase aproape doi ani pentru construcție, a fost complet compromisă.

Din acest motiv, autoritățile tratează cu maximă prudență orice element care ar putea genera foc sau scântei.

Organizatorii susțin că au aflat din presă

Reprezentanta Tomorrowland, Debby Wilmsen, a declarat că festivalul a aflat despre interdicție din relatările presei și nu printr-o comunicare directă din partea autorităților.

Mai mult, organizatorii și specialiștii în pirotehnie implicați în producție nu ar fi fost consultați înainte de adoptarea deciziei.

Wilmsen a precizat că utilizarea dronelor ca alternativă nu este posibilă, deoarece terenul festivalului se află prea aproape de un aeroport, iar zborurile nu pot fi autorizate legal.

„Artificiile sunt o parte importantă a festivalului”, a declarat aceasta, calificând modul de comunicare al autorităților drept „foarte regretabil”.

Canicula nu va afecta desfășurarea festivalului

În afara restricției privind artificiile, oficialii belgieni au transmis că temperaturile ridicate și seceta nu sunt așteptate să afecteze semnificativ desfășurarea Tomorrowland 2026.

O ultimă ședință de coordonare între toate instituțiile de securitate este programată înainte de deschiderea oficială a festivalului.

Line-up Tomorrowland 2026: David Guetta, Martin Garrix și Calvin Harris pe aceeași scenă

Ediția cu numărul 21 a Tomorrowland aduce unul dintre cele mai puternice line-up-uri din istoria festivalului. Noua temă a evenimentului este „CONSCIENCIA”, iar organizatorii promit o experiență spectaculoasă în ciuda restricțiilor privind artificiile.

Printre artiștii confirmați pentru Mainstage se numără Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, NERVO, Fisher, Hardwell, Miss Monique, Sebastian Ingrosso, Sara Landry, John Summit, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, The Chainsmokers și Agents of Time.

Un moment istoric pentru festival îl reprezintă debutul lui Calvin Harris pe scena principală din Belgia, după apariția sa de la TomorrowWorld din Statele Unite în 2013.

Tehnoul și afro-house-ul domină ediția din 2026

Scena Atmosphere va găzdui nume importante din zona hard techno, precum Sara Landry, Nico Moreno, I Hate Models, NOVAH, Holy Priest, Onlynumbers, Azyr, Dyen, Maddix, BYORN și Shlømo.

O noutate importantă este apariția unei scene dedicate afro-house-ului, cu artiști precum Da Capo, Caiiro, Enoo Napa, AWEN, Danni Gato, Thakzin, Rosey Gold și Vanco.

Symphony of Unity și un omagiu pentru Cherry Moon

Festivalul va include și revenirea celebrului spectacol Symphony of Unity, susținut de o orchestră de 50 de instrumentiști.

Totodată, Tomorrowland va aduce un omagiu istoriei muzicii electronice belgiene prin proiectul „Tribute to Belgium: Cherry Moon”, dedicat unuia dintre cele mai influente cluburi din țară.