Un supliment alimentar poate reduce agresivitatea

Cercetarea, publicată în revista științifică Aggression and Violent Behavior, arată că administrarea de omega-3 poate reduce agresivitatea cu până la 28% pe termen scurt.

Rezultatele vin în urma unei meta-analize ample care a inclus 29 de studii clinice randomizate și aproape 4.000 de participanți. Specialiștii spun că descoperirea ar putea avea implicații importante pentru sănătatea mintală și pentru gestionarea comportamentelor violente, scrie Science Alert.

Omega-3 și reducerea agresivității au fost observate la copii și adulți

Potrivit cercetătorilor, efectele benefice ale omega-3 au fost observate indiferent de vârstă, sex sau diagnostic medical. Studiile analizate au fost realizate între anii 1996 și 2024 și au avut o durată medie de 16 săptămâni.

Cercetarea a inclus atât copii și adolescenți, cât și persoane cu vârste între 50 și 60 de ani. Oamenii de știință au analizat două forme principale de agresivitate: agresivitatea reactivă, care apare ca răspuns la provocări, și agresivitatea planificată, cunoscută drept agresivitate proactivă.

„Cred că a venit momentul să implementăm suplimentarea cu omega-3 pentru reducerea agresivității”, a declarat neurocriminologul Adrian Raine, unul dintre autorii studiului.

Efectele asupra creierului

Specialiștii cred că efectele omega-3 sunt legate de reducerea inflamației și de susținerea funcțiilor esențiale ale creierului. Cercetările anterioare au asociat deficitul nutrițional cu apariția comportamentelor antisociale și a unor tulburări psihice.

Acizii grași omega-3, regăsiți în pește și în suplimentele pe bază de ulei de pește, sunt deja cunoscuți pentru beneficiile asupra sănătății cardiovasculare și cognitive. Unele studii au arătat că aceștia pot contribui inclusiv la reducerea riscului de infarct sau accident vascular cerebral.

Cercetătorii avertizează însă că omega-3 nu reprezintă o soluție miraculoasă împotriva violenței, ci mai degrabă un sprijin suplimentar care poate completa terapiile psihologice sau tratamentele medicamentoase.

Omega-3 ar putea deveni parte din tratamentele viitoare

Autorii studiului spun că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine legătura dintre omega-3 și comportamentul agresiv pe termen lung. Cu toate acestea, rezultatele actuale sunt considerate suficient de solide pentru a recomanda suplimentele ca adjuvant în anumite intervenții terapeutice.

„Chiar și efectele moderate trebuie tratate cu seriozitate, având în vedere costurile economice și psihologice enorme ale violenței în societate”, au explicat cercetătorii în concluziile publicate.

Specialiștii recomandă ca persoanele interesate să consulte medicul înainte de a introduce suplimente alimentare în rutina zilnică, mai ales în cazul copiilor sau al persoanelor cu afecțiuni preexistente.

(sursa: Mediafax)