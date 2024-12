Superstiții de Revelion: Ce să faci și ce să eviți pentru a atrage norocul, banii și dragostea în noul an

Fie că vorbim despre culorile hainelor, alimentele de pe masă sau obiceiurile pe care le respectăm la miezul nopții, superstițiile de Revelion sunt parte din farmecul sărbătorii.

1. Superstiții despre noroc și prosperitate

1. Bani în buzunar la miezul nopții

Una dintre cele mai cunoscute superstiții spune că, dacă ai bani în buzunar la miezul nopții, vei avea parte de prosperitate tot anul. Banii simbolizează abundența financiară, iar mulți oameni își pun monede sau bancnote în buzunar înainte de miezul nopții.

2. Mâncare de linte sau boabe de fasole

În unele culturi, dar și în România, se crede că, dacă mănânci linte sau boabe de fasole în noaptea de Revelion, vei atrage prosperitatea. Motivul? Forma rotundă a boabelor simbolizează moneda, iar consumul lor este un ritual de atragere a bogăției.

3. Nu da bani împrumut în noaptea de Revelion

Se spune că, dacă dai bani împrumut pe 31 decembrie sau în prima zi din an, îți „dai norocul” și îți împrumuți prosperitatea altora. Pentru a avea stabilitate financiară, evită să oferi bani altor persoane în această perioadă.

4. Adaugă struguri pe masa de Revelion

Această superstiție provine din Spania, dar a fost adoptată și în alte țări. Se spune că, dacă mănânci 12 boabe de struguri la miezul nopții, fiecare simbolizând câte o lună din an, vei avea parte de noroc și prosperitate în toate lunile următoare.

5. Pune bani sub fața de masă

Pune o bancnotă sub fața de masă la cina de Revelion. Se crede că acest obicei atrage belșugul și stabilitatea financiară pentru tot anul următor. De asemenea, unii oameni pun bani sub pernă în noaptea de Revelion pentru a atrage câștiguri financiare.

2. Superstiții despre dragoste și relații

1. Poartă lenjerie intimă roșie

O superstiție foarte cunoscută spune că, dacă porți lenjerie intimă roșie în noaptea de Revelion, vei atrage dragostea și pasiunea în anul următor. Roșul simbolizează iubirea intensă și romantismul.

2. Sărutul de la miezul nopții

Un sărut la miezul nopții cu partenerul tău este considerat un simbol al iubirii și armoniei în relație. Se crede că acest gest asigură dragostea și stabilitatea în cuplu pe tot parcursul anului următor.

3. Îmbracă-te în haine noi

Pentru a-ți asigura un an nou plin de prosperitate și schimbări pozitive, se spune că ar trebui să porți haine noi în noaptea de Revelion. Acest obicei simbolizează un nou început, dar și atragerea norocului și a succesului.

4. Deschide-ți inima către iubire

Conform superstițiilor populare, dacă îți deschizi inima și mintea către iubire și iertare în noaptea de Revelion, vei atrage în viața ta noi relații de prietenie și iubire.

3. Superstiții despre sănătate și protecție

1. Baia rituală înainte de Revelion

Se spune că, dacă faci baie sau duș înainte de miezul nopții, îți cureți corpul și sufletul de energiile negative acumulate în anul care tocmai se încheie. Această practică simbolizează purificarea și reînnoirea.

2. Aprinderea unei lumânări la miezul nopții

Conform tradiției, aprinderea unei lumânări la miezul nopții simbolizează luminarea drumului în anul care vine. Se spune că, dacă lumânarea arde fără să se stingă, vei avea parte de protecție și sănătate.

3. Evită certurile și conflictele

Superstițiile de Revelion spun că trebuie să eviți certurile și conflictele în această noapte. Se consideră că, dacă te cerți cu cineva, vei atrage certuri și neînțelegeri pe tot parcursul anului.

4. Superstiții despre vreme și timp

1. Cum e vremea de Revelion, așa va fi tot anul

Această superstiție spune că starea vremii de Revelion va prevesti cum va fi vremea în lunile următoare. Dacă noaptea este senină, anul va fi unul bun și liniștit. Dacă plouă sau ninge, este semn că urmează schimbări neașteptate.

2. Nu lucra în prima zi din an

Se spune că, dacă lucrezi pe 1 ianuarie, vei munci din greu tot anul. De aceea, în multe familii, ziua de 1 ianuarie este dedicată odihnei și relaxării.

3. Achită toate datoriile înainte de anul nou

Datoriile financiare simbolizează poverile vechi, iar mulți oameni consideră că trebuie să-și plătească toate datoriile înainte de Revelion. În acest fel, nu vor începe anul următor cu „greutăți” financiare.

5. Superstiții despre mâncare și băutură

1. Nu mânca pui de Revelion

Se crede că, dacă mănânci pui de Revelion, norocul tău va „zgâria” tot anul, iar lucrurile bune vor pleca din casă. În schimb, se recomandă să consumi pește, deoarece acesta „înoată” înainte, ceea ce simbolizează progresul și avansarea în viață.

2. Fructele rotunde aduc belșug

Pe masa de Revelion trebuie să ai fructe rotunde, precum portocale, mere sau struguri. Forma rotundă simbolizează abundența și continuitatea, iar fructele rotunde sunt considerate aducătoare de noroc.

3. Șampania de la miezul nopții

Deschiderea sticlei de șampanie la miezul nopții simbolizează o explozie de bucurie și veselie pentru anul care vine. Se crede că, dacă torni șampania în pahare și o împărtășești cu cei dragi, vei avea un an plin de momente speciale.

Superstițiile de Revelion fac parte din farmecul trecerii dintre ani. De la obiceiul de a purta lenjerie roșie pentru dragoste până la tradiția de a avea bani în buzunar pentru prosperitate, aceste credințe aduc un strop de magie și speranță în viața noastră. Chiar dacă nu toate superstițiile se împlinesc, ele ne ajută să începem anul cu o atitudine pozitivă.

Indiferent dacă crezi în ele sau nu, superstițiile de Revelion adaugă o notă de mister și tradiție sărbătorii. Alege-ți propriile ritualuri și bucură-te de un an nou plin de noroc, sănătate și iubire!