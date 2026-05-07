Tezaurul lui Mozart: Un instalator a descoperit din greșeală o comoară

Un instalator care renova subsolul unei vile din cartierul Penzing din Viena a făcut una dintre cele mai uimitoare descoperiri accidentale din istoria recentă a Austriei: un cufăr metalic ruginit plin cu aproximativ 30 de kilograme de monede de aur, cimentat în podea și ascuns sub beton, după cum cred experții, de zeci de ani.

Monedele, fiecare având imprimat chipul compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart, au o valoare estimată la 2,3 milioane de euro, sau aproximativ 2,4 milioane de dolari, potrivit DailyGalaxy.

Cufărul a ieșit la iveală doar pentru că instalatorul a observat o frânghie care ieșea din podeaua subsolului. Când a tras de ea și aceasta nu s-a mișcat, a spart betonul și a găsit cufărul fixat dedesubt. Dacă nu ar fi urmărit acel detaliu, comoara ar fi rămas, aproape sigur, îngropată.

Descoperirea, raportată pentru prima dată de publicația austriacă Heute, a atras de atunci atenția internațională și a ridicat o problemă juridică nerezolvată: cine, conform legii austriece, deține de fapt conținutul cufărului?

Succesiunea evenimentelor a început cu o zi înainte de sosirea instalatorului. Un muncitor în construcții lucra în același subsol și a observat, de asemenea, frânghia care ieșea din podea. El a ignorat-o și și-a continuat treaba.

Când instalatorul a sosit a doua zi și a zărit aceeași frânghie, a încercat să o tragă. Când aceasta a rezistat, a luat o lopată, a spart betonul și a descoperit cufărul metalic atașat la celălalt capăt.

Monedele în sine oferă cel mai clar indiciu despre cronologie. Imaginea lui Mozart apărea pe monedele austriece și pe emisiunile comemorative care au fost întrerupte sau înlocuite în urma anexării Austriei de către Germania în 1938.

Acest lucru plasează ascunderea probabilă undeva înainte sau în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în concordanță cu o perioadă în care austriecii bogați ascundeau uneori obiecte de valoare pe măsură ce condițiile politice se deteriorau.

Conform Codului civil austriac, în special secțiunile 398 și următoarele, o descoperire de obiecte de valoare ascunse se califică drept comoară legală atunci când proprietarul inițial nu mai poate fi identificat.

Proprietatea este apoi împărțită: cel care a găsit-o primește jumătate, iar proprietarul imobilului primește cealaltă jumătate. Legea nu transferă automat proprietatea integrală statului, ceea ce înseamnă că instalatorul ar putea pleca cu o parte evaluată la peste un milion de euro.

Acest rezultat nu este încă garantat. Legislația austriacă prevede ca descoperirile accidentale să fie raportate imediat autorității administrative districtuale sau poliției, care trebuie apoi să notifice Oficiul Federal pentru Monumente.

Aurul rămâne în custodia autorităților austriece în timp ce examinarea continuă.

Analiza oficială efectuată de Oficiul Federal pentru Monumente va stabili dacă tezaurul de aur al lui Mozart se încadrează în cadrul de protecție a patrimoniului austriac. Chiar dacă se încadrează, este puțin probabil ca monedele să fie preluate în totalitate de stat, având în vedere că Codul civil austriac a fost conceput tocmai pentru situațiile în care apar obiecte de valoare dintr-o epocă ai cărei proprietari inițiali nu mai pot fi identificați.

(sursa: Mediafax)