Cea mai mare greșeală când te vopsești acasă. Cum să NU îți distrugi părul

Specialiștii avertizează că o greșeală frecventă distruge firul de păr, ducând la uscăciune, rupere și o culoare inegală.

De ce vopsirea acasă îți poate distruge părul

Deși pare simplu – amesteci două substanțe și aplici – procesul de colorare este, de fapt, unul chimic agresiv.

Părul are o structură complexă, iar cele mai mari daune nu apar la prima vopsire, ci în timp, mai ales când îți retușezi rădăcinile greșit.

Greșeala fatală: aplici vopseaua pe tot părul

Cea mai mare problemă este aplicarea vopselei pe toată lungimea părului, de fiecare dată.

Corect este:

să aplici vopseaua doar pe rădăcini (firele noi)

să eviți suprapunerea pe părul deja vopsit

Dacă faci contrariul:

firul de păr devine poros

vârfurile se usucă și se rup

culoarea devine mai închisă și neuniformă

Efectul „rădăcinilor fierbinți”

Căldura scalpului accelerează reacția chimică a vopselei.

Dacă aplici vopseaua peste tot în același timp, culoarea de la rădăcină se dezvoltă mai rapid, iar rezultatul este o diferență vizibilă de nuanță

Acest efect este cunoscut ca „rădăcini fierbinți” și apare frecvent la vopsirea acasă.

Greșeala de aplicare: vopseaua nu este șampon

Mulți aplică vopseaua ca pe șampon, frecând părul cu mâinile.

Profesioniștii recomandă:

împărțirea părului în secțiuni

aplicarea cu pensula, șuviță cu șuviță

precizie, nu grabă

Pericolul oxidantului prea puternic

Vopselele din comerț conțin adesea oxidant universal, uneori prea puternic pentru utilizare frecventă.

Utilizarea unui oxidant mare:

afectează structura firului

duce la degradare ireversibilă

Pentru retușarea rădăcinilor sau acoperirea firelor albe, este suficient, de cele mai multe ori, un oxidant de 6%.

Vopsirea părului nu este un proces banal. Fiecare aplicare modifică structura firului de păr.

Pentru a evita degradarea:

vopsește doar rădăcinile

folosește tehnici corecte

evită aplicarea agresivă pe lungimi

Specialiștii atrag atenția: părul nu este un experiment chimic. Tratează procesul de vopsire cu atenție și precizie.