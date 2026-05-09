x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Cea mai mare greșeală când te vopsești acasă. Cum să NU îți distrugi părul

Cea mai mare greșeală când te vopsești acasă. Cum să NU îți distrugi părul

de Andreea Tiron    |    09 Mai 2026   •   07:20
Cea mai mare greșeală când te vopsești acasă. Cum să NU îți distrugi părul
discoverbeauty.ro/Îți arzi părul fără să știi! Greșeala fatală când te vopsești acasă

Vopsirea părului acasă pare o soluție rapidă și ieftină, dar poate deveni rapid un coșmar pentru podoaba capilară.

Specialiștii avertizează că o greșeală frecventă distruge firul de păr, ducând la uscăciune, rupere și o culoare inegală.

De ce vopsirea acasă îți poate distruge părul

Deși pare simplu – amesteci două substanțe și aplici – procesul de colorare este, de fapt, unul chimic agresiv.

Părul are o structură complexă, iar cele mai mari daune nu apar la prima vopsire, ci în timp, mai ales când îți retușezi rădăcinile greșit.

Greșeala fatală: aplici vopseaua pe tot părul

Cea mai mare problemă este aplicarea vopselei pe toată lungimea părului, de fiecare dată.

Corect este:

  • să aplici vopseaua doar pe rădăcini (firele noi)
  • să eviți suprapunerea pe părul deja vopsit

Dacă faci contrariul:

  • firul de păr devine poros
  • vârfurile se usucă și se rup
  • culoarea devine mai închisă și neuniformă

Efectul „rădăcinilor fierbinți”

Căldura scalpului accelerează reacția chimică a vopselei.

Dacă aplici vopseaua peste tot în același timp, culoarea de la rădăcină se dezvoltă mai rapid, iar rezultatul este o diferență vizibilă de nuanță

Acest efect este cunoscut ca „rădăcini fierbinți” și apare frecvent la vopsirea acasă.

Greșeala de aplicare: vopseaua nu este șampon

Mulți aplică vopseaua ca pe șampon, frecând părul cu mâinile.

Profesioniștii recomandă:

  • împărțirea părului în secțiuni
  • aplicarea cu pensula, șuviță cu șuviță
  • precizie, nu grabă

Pericolul oxidantului prea puternic

Vopselele din comerț conțin adesea oxidant universal, uneori prea puternic pentru utilizare frecventă.

Utilizarea unui oxidant mare:

  • afectează structura firului
  • duce la degradare ireversibilă

Pentru retușarea rădăcinilor sau acoperirea firelor albe, este suficient, de cele mai multe ori, un oxidant de 6%.

Vopsirea părului nu este un proces banal. Fiecare aplicare modifică structura firului de păr.

Pentru a evita degradarea:

  • vopsește doar rădăcinile
  • folosește tehnici corecte
  • evită aplicarea agresivă pe lungimi

Specialiștii atrag atenția: părul nu este un experiment chimic. Tratează procesul de vopsire cu atenție și precizie.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: păr vopsit
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri