Zile libere de sărbători. Când se vor bucura angajații de minivacanțe

Zile libere în decembrie 2025

Prima zi liberă este 1 decembrie, de Ziua Națională a României, care va fi într-o zi de luni, asigurând un weekend prelungit de trei zile.

Sărbătorile de Crăciun sunt pe 25 și 26 decembrie, joi și vineri, oferind un alt weekend prelungit, ideal pentru momente speciale alături de cei dragi.

Deși Ajunul Crăciunului pe 24 decembrie, nu este zi liberă legală, multe companii reduc programul, iar școlile încheie cursurile și începe vacanța de iarnă.

Zile libere în ianuarie 2026

Zilele libere legale continuă cu 1 și 2 ianuarie 2026 pentru sărbătorirea Anului Nou. Urmează apoi zile libere de Bobotează, pe 6 ianuarie și Sfântul Ion, pe 7 ianuarie, potrivit spynews.ro.

Astfel, luna decembrie și începutul anului viitor vor oferi românilor ocazia de a se odihni și a se bucura de sărbătorile de sfârșit de an, ajutându-i pe cei care doresc să își planifice din timp concediile și escapadele de iarnă.