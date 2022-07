15 reguli de aur pentru sănătatea emoțională a copiilor noștri

Psihoterapeutul Maria Verdi crede că de cele mai multe ori uităm că această generație este adusă pe lume de noi, părinții, și că noi suntem modelele lor. „Ce am sădit în ei, asta a rodit. Este mai ușor să-i acuzăm decât să vedem ce se petrece cu ei, cum se simt, care sunt nevoile lor. Părinții au rolul de a oferi siguranță, protecție, susținere, apreciere, înțelegere, iubire necondiționată. 90% din educația emoțională eficientă se face cu încurajări, nu folosind critica, amenințarea, bătaia”, explică psihoterapeutul, care a făcut 15 reguli de aur pentru a avea copii sănătoși și cu bun-simț.

1. Un copil presupune timp, nopți nedormite, atenție, dragoste necondiționată, la început totul se învârte în jurul lui. Dacă părinții nu se conectează, nu au timpul necesar pentru copil și apelează multă vreme la bunici, bone sau alte persoane, copilul va trăi starea de abandon, de respingere. El va avea mai multe modele parentale, dar nu va avea baza-rădăcină în mama și tata.

2. Orice ton ridicat, țipăt, ceartă, bătaie și alte abuzuri în cuplu sunt trăite inclusiv de copil. Apare în mintea lui o mare confuzie: părintele care ar trebui să îl protejeze, să îl apere, tocmai el îl supune agresivității. Frica, vina, furia și toate emoțiile negative induc copilului stilul de atașament dezorganizat. Când va crește, ca adult va deveni agresiv sau va genera momente în care să fie agresat.

3. Copilul nu vine pe lume să rezolve neîmplinirile părinților. Dacă facem din el un salvator al unei vieți neîmplinite, cu siguranță va deveni o victimă, i se va reproșa mai târziu că pentru el s-au făcut sacrificiile și uite cum își răsplătește părinții. Iar el va trăi cu vină, rușine, furie.

4. Atenție la ce doriți să aduceți pe lume. Dacă ați dorit o fetiță, iar universul v-a dăruit băiat și trăiți regrete, amprentați din prima zi copilul cu rana respingerii, va trăi cu drama că este un eșec, că nu corespunde.

5. Relația intimă se desfășoară în intimitate. Nu-i faceți pe copii martorii plăcerii voastre, chiar dacă sunt foarte mici. Copilul înțelege din asta că tata îi face rău mamei. Mai târziu, dacă este băiat, are toate șansele să nu facă rău femeii și va evita relația sexuală. La fete apar complexe, stări de abuz când își reamintesc relația intimă a părinților.

6. Dacă sunteți părinți ai mai multor copii, dăruiți-le aceeași atenție, faceți astfel încât toți să se simtă la fel de iubiți și doriți. Educați-i să fie uniți, faceți împreună activități care să mențină familia unită. Frustrările din copilărie devin răzbunările adultului.

Nu le oferiți hiperprotecție

7. Copilul hiperprotejat devine adolescentul, apoi adultul lipsit de încredere, frustrat, neputincios, agresiv pasiv sau activ. Fiți prezenți în realitatea lor, educându-i, protejându-i și în același timp lăsați-i să exploreze. Să cadă, să se ridice, să încerce, să eșueze, să o ia de la capăt până învață din propriile lor experiențe. Lăsați-i să descopere ce le place, să devină creativi.

8. Să fim atenți la cum ne comportăm noi cu părinții noștri ajunși la vârsta a treia. Îi respectăm și iubim sau îi uităm și abandonăm, vom primi același tratament când vom ajunge la bătrânețe.

9. Nu facem din el minge de ping-pong când relația de cuplu este tensionată, nu îi vorbim despre cât de rău și neatent este tata sau cât de iresponsabilă este mama. Indiferent ce i se va spune, el își iubește ambii părinți și va trăi o mare dezrădăcinare dacă este pus în fața unei despărțiri, unui divorț. Trauma abandonului va fi dusă mai departe în viitoarele lui relații de cuplu. Va abandona de frica de a nu fi abandonat.

10. Să fim atenți la toate discuțiile din casă. Vorbind repetitiv sau certându-ne din cauza banilor, datoriilor, cheltuielilor, inducem copilului nesiguranța zilei de mâine, îl programăm din start cu lipsa prosperității, va alerga prin viață după câștiguri, posesiuni și chiar când le va dobândi va fi tot nefericit.

11. Educați-vă băieții astfel încât să respecte și să protejeze fetele. În ultimii ani, a crescut îngrijorător abuzul domestic, femeile sunt tratate ca un bun de consum. Relațiile de scurtă durată au luat amploare în locul relațiilor longevive prin neimplicarea totală a partenerilor. Majoritatea relațiilor se termină după consumarea relației erotice. Educați-vă fetele să se prețuiască. Prin exprimarea inconștientă a nonvalorii, multe femei se oferă ca un bun de consum doar pentru un strop de atenție. De cele mai multe ori rămân în relații toxice în care sunt umilite, chiar abuzate.

12. Părinții care compensează lipsa fizică în relația cu copilul cu cadouri și bani, cu stilul de creștere prinț-prințesă, induc acestuia credința că totul i se cuvine. Va căuta în toate relațiile ca alții să îi ofere. Acest tip de copil este egoist, posesiv, nu dorește să împartă lucruri și afecțiune.

13. Copilul nu are nicio vină că părintele muncește foarte mult și vine acasă obosit și stresat. De obicei, în urma stresului profesional, cei de acasă suportă țipete, injurii, pedepse, neatenție. Înainte de a intra în casă, lasă toate grijile muncii acolo și activează-ți calitatea de părinte. Păstrând aceste comportamente negative, copilul crește cu credința că a munci este greu, este ceva rău. Nu este de mirare că o parte din tânăra generație dorește salariu mare și muncă redusă.

14. Nu îl învăța jocuri violente, nu îi spune să bată, să înjure. Învață-l să comunice, să găsească soluții pe cale amiabilă.

15. Dacă absența voastră este înlocuită de tabletă sau jocurile pe telefon, dacă părintele folosește foarte des internetul, jocurile, alcoolul, copilul are toate șansele să devină dependent. Și cum adicția este ca o caracatiță, de la o anume dependență, se poate extinde la toate formele de adicție. Insuflați-le spiritul de familie. Acel copil va crește armonios, inteligent, emoțional, lipsit de conflicte interioare, este sociabil, bun, tolerant, înțelegător, are încredere în el. Are toate șansele să trăiască autentic împlinirea și succesul.