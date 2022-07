Avem un singur ajutor: puterea creierului nostru

În special în rândul femeilor din România, care pun mai mult la suflet decât bărbații. Potrivit medicului, stresul afectează în primul rând creierul, iar acesta, la rândul său, începe să dea comenzi greșite în organism.

„Creierul este responsabil pentru tot organismul nostru. Îl conduce în mod total. Toate comenzile vin la creier. Creierul controlează nu doar partea neurologică, toate comenzile, ci şi partea endocrină, care este foarte importantă. Creierul dă comandă în glanda hipofiză şi apoi în toate glandele. Dacă observaţi, femeile care sunt foarte tensionate, sunt stresate şi endocrin, şi tiroidian, tocmai din cauza problemelor cerebrale. Sunt prea multe sarcini pentru sexul feminin din România! Prea mult! Și din cauza aceasta nu mai pot şi clachează”, a spus profesorul Ciurea, în emisiunea „Punctul de Întâlnire”, de la Antena 3. Întrebat dacă sediul emoţiilor şi al stresului se află în inimă sau în creier, acesta a mai spus: „Şi într-una, şi într-alta. Noi considerăm că sediul este în centru, acolo, dar imediat inima reverberează. Şi ştiţi cine mai reverberează? Al doilea creier al organismului. Al doilea creier este în burtică, în intestin. Este plin de celule nervoase şi reacţionează imediat. De aceea, există persoane care au acest intestin iritabil. Nu îl mai pot controla”.

Există soluții? Cu siguranță, da!

Pe lângă a învăța să ne liniștim, să nu punem tot la suflet, să ne planificăm proiectele de peste zi, medicul recomandă consumul unui ceai care ajută creierul. „Am fost de vreo 7 ori în Japonia şi în India de vreo trei ori. I-am văzut pe japonezi cu ceaiul verde, ei nu prea beau cafea. Am văzut oameni foarte educaţi, cadre universitare, care beau ceai verde. Am citit un articol în care se spunea că ceaiul verde este bun şi pentru căile urinare. Nu ştiu care este adevărul, însă sigur e bun pentru creier. Desface anumite legături între celulele nervoase, plus hidratarea pe care o dă. Sunt adeptul ceaiului verde, însă dimineaţa, până în prânz”, a declarat medicul Vlad Ciurea.

Cum ne protejăm de emoții negative

Vlad Ciurea a vorbit și despre metodele pe care fiecare dintre noi le poate folosi pentru a se feri de emoțiile negative și a nu stoca tensiunea provocată de stres: „Persoanele mature nu trebuie să stea continuu în priză cu emoții negative, știri negative, cu tot ceea ce se întâmplă. Trebuie să privească lucrurile mai frumos. Impactul de stres, știri negative, este un impact al sistemului nervos. În această viață trebuie să îi acordăm creierului o liniște, ce îi place creierului să facă. La un copil, lăsați-l să bată mingea. Nu îl țineți pe tabletă. Se zăpăcește creierul, se intoxică. Trebuie să-i învățăm. Să ne gândim ce ne place. Plăcerea este vizuală, alimentară, plăcerea discuției, de cafea, muzicală, de artă. Toate fac acest organ superb, care ne conduce, care e aproape și de spiritualitate, să își desfășoare acțiunea și activitatea în condiții cât mai bune. Rămânând tânăr atunci și organismul este tânăr”, a mai explicat neurochirurgul Vlad Ciurea.

Stresul înseamnă tensiune

„Stresul înseamnă tensiune: economică, financiară, Breaking News, pandemie, război, problemele de secetă, finanțare. Tensiune, tensiune, tensiune. Nimeni nu este scutit și trebuie să învingem. Avem un singur ajutor: puterea creierului nostru. Creierul este afectat, pentru că este un organ imens, recepționează tot. Vin ca săgețile toate știrile negative, se adună în anumiți centri din interior. Trebuie să facă față la toate astea”, a explicat neurochirurgul.

Pregătește un nou Tratat de neurochirurgie

„S-au schimbat multe lucruri. Medicina a progresat. Exact ca la tehnologia de mașini. Ați văzut pilot automat, parchează singur. Așa și la noi, am evoluat foarte mult, iar atunci lucrurile trebuie implementate. De la ultimul Tratat de neurochirurgie, care a fost scos în cadrul Academiei, au trecut mai mult de zece ani. O idee formidabilă pe care a avut-o domnul academician Irinel Popescu a fost să pornim o nouă ediție. Mi s-a dat onoarea să mă ocup de patologia sistemului nervos, aici intră și hernia de disc lombară, și patologie vasculară, și patologie tumorală”, a explicat Vlad Ciurea. „O să iau colaboratori din toată țara, o să reușim să ne adunăm, să punem totul la punct, și vom împinge elementele de la clasic la modern, de la modern la perspectivele pe care le avem în momentul de față”, a încheiat Vlad Ciurea.