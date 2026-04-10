Căsătoria reduce riscul de cancer cu până la 83%

Persoanele căsătorite fac cancer mai rar, arată cel mai mare studiu făcut vreodată pe această temă.

O mega-cercetare americană a analizat datele a 103 milioane de americani cu vârste între 30 și 85 de ani. Datele au fost colectate pe o perioadă de opt ani. Studiul a fost realizat sub coordonarea epidemiologului Paulo S. Pinheiro de la Universitatea din Miami.

Cercetătorii au comparat incidența cancerului între persoanele căsătorite sau foste căsătorite și cele care nu s-au căsătorit niciodată. Diferențele s-au dovedit semnificative, mai ales în cazul femeilor.

Studiul arată că diagnosticele de cancer au fost cu 83% mai frecvente în rândul femeilor care au rămas singure toată viața. În cazul bărbaților necăsătoriți, diferența față de cei căsătoriți a fost de 68%.

Spre deosebire de studiile anterioare, această analiză sugerează că beneficiile majore ale căsătoriei revin în primul rând femeilor. Cercetările de până acum se concentraseră mai ales pe evoluția bolii după diagnostic, nu pe prevenție.

Asocierea dintre căsătorie și incidența mai redusă a cancerului s-a dovedit mai puternică la persoanele peste 55 de ani. Cercetătorii sugerează că beneficiile vieții de cuplu se acumulează în timp, de-a lungul anilor.

Americanii incluși în studiu reprezintă peste 31% din populația totală a SUA. Este primul studiu de o asemenea amploare care analizează legătura dintre starea civilă și riscul de a dezvolta cancer.

Cele mai mari diferențe au fost observate la cancerele legate de reproducerea feminină. Cancerul de endometru și cel ovarian au fost semnificativ mai puțin frecvente în rândul persoanelor căsătorite. Același lucru a fost valabil și pentru cancerele asociate consumului de tutun, inclusiv cancerul pulmonar.

Nu toate tipurile de cancer au arătat aceeași sensibilitate la statutul de cuplu. Cancerul tiroidian, cel de sân și cel de prostată s-au dovedit mai puțin influențate de căsătorie.

Cercetătorii subliniază că până acum se știa foarte puțin despre influența stării civile asupra dezvoltării cancerului. Studiul deschide noi direcții de cercetare în epidemiologia bolii.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)