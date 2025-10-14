Cercetătorii identifică cinci tipuri de somn care vorbesc despre sănătatea ta

Echipa de cercetători a analizat datele colectate de la 770 de tineri adulți sănătoși în cadrul proiectului Human Connectome Project, care include imagini ale creierului și informații auto-raportate despre somn, sănătate și stil de viață.

Prin corelarea tuturor acestor elemente, oamenii de știință au identificat cinci profiluri de somn „biopsihosociale”, fiecare asociat cu modele distincte de organizare a rețelei cerebrale.

Profilul 1 - Somn fragil și minte vulnerabilă

Persoanele din acest grup au dificultăți în a adormi, se declară nemulțumite de odihna lor și prezintă niveluri mai ridicate de depresie, anxietate, stres, frică și furie. În acest caz, calitatea somnului pare să fie strâns legată de sănătatea mintală.

Profilul 2 - Minte neliniștită, somn normal

Acest profil reunește persoane care nu au probleme majore de somn, dar prezintă totuși tulburări emoționale: impulsivitate crescută, furie, tristețe și conștiinciozitate scăzută. În aceste cazuri, problemele psihologice par să aibă alte origini, independente de odihna nocturnă.

Profilul 3 - Persoane care dorm cu ajutorul medicamentelor

Caracterizat prin utilizarea somniferelor, acest grup prezintă trăsături de conștiinciozitate și satisfacție mai mare în relațiile sociale. Cu toate acestea, participanții au raportat dificultăți cognitive în domenii precum memoria vizuală, inteligența fluidă și orientarea spațială.

Profilul 4 - Persoane care dorm puțin

Aici, variabila cheie este durata somnului. Dormitul mai puțin de ore este asociat cu un comportament mai agresiv și dificultăți în limbaj, reglarea emoțională și abilitățile cognitive.

Profilul 5 - Persoane cu somn întrerupt

Acest grup este definit de treziri frecvente în timpul nopții. În plus față de problemele cognitive și agresivitate, acesta prezintă o tendință spre anxietate, hipertensiune arterială, fumat și consum excesiv de alcool.

Aurore Perrault, neuroștiințifică la Universitatea Concordia, a explicat importanța descoperirii: „Diferitele profiluri de somn corespund, de asemenea, unor modele unice de funcționare a creierului observate cu ajutorul imagisticii prin rezonanță magnetică, sugerând că modul în care dormim se reflectă nu numai în comportamentul și sănătatea noastră, ci și în structura creierului nostru”.

Studiul subliniază că, deși somnul a fost cercetat extensiv, majoritatea cercetărilor se concentrează pe factori individuali izolați. Examinarea imaginii de ansamblu - înțelegerea care dintre cele cinci profiluri descrie cel mai bine fiecare individ - ar putea ajuta medicii să diagnosticheze și să trateze mai precis tulburările de somn și problemele asociate.

Cercetătorii au subliniat că nu doar numărul de ore contează: calitatea somnului face diferența, fiind influențată de modul, locul, persoana cu care și momentul în care dormim. La urma urmei, prea puțin somn este dăunător pentru sănătate, dar și prea mult somn poate fi la fel de nociv.

(sursa: Mediafax)