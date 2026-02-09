Creier tânăr la vârste înaintate: ce au în comun oamenii longevivi

De-a lungul timpului, cercetătorii au analizat numeroși factori care pot ajuta la menținerea sănătății cognitive la vârste înaintate, o perioadă asociată adesea cu declinul memoriei și al capacității de concentrare. Un studiu recent arată că există un talent clar care poate menține creierul activ timp de decenii: vorbitul mai multor limbi străine, scrie yourtango.com.

Persoanele care vorbesc mai multe limbi îmbătrânesc mai lent din punct de vedere cognitiv

Cercetătorii Xinyu Liu și Christos Pilatsikas explică de ce multilingvismul este atât de benefic, mai ales la vârste înaintate. Practic, fiecare conversație devine un exercițiu pentru creier.

Atunci când vorbești mai multe limbi, creierul tău este obligat să aleagă constant limba corectă, să inhibe celelalte variante și să formuleze idei rapid. Acest proces funcționează ca un antrenament mental continuu.

Studiu amplu: cu cât vorbești mai multe limbi, cu atât creierul rămâne mai tânăr

Până recent, majoritatea studiilor s-au concentrat pe bilingvism, iar rezultatele au fost uneori neconcludente. Însă un nou studiu publicat în revista Nature Aging aduce dovezi clare.

Cercetătorii au analizat aproape 86.000 de adulți din 27 de țări europene, calculând pentru fiecare așa-numitul „decalaj bio-comportamental de vârstă” – diferența dintre vârsta reală și vârsta estimată pe baza funcționării cognitive.

Rezultatele au arătat că:

în țări cu tradiție multilingvă, precum Olanda și Finlanda, populația prezintă semne mai reduse de îmbătrânire cognitivă

în țări unde se vorbește, de regulă, o singură limbă (ex.: Marea Britanie, Ungaria), oamenii tind să pară biologic mai bătrâni decât vârsta reală

Beneficiile vorbirii mai multor limbi nu apar doar la bătrânețe

Un studiu din 2017, publicat în Foreign Language Annals, arată că avantajele multilingvismului se manifestă pe tot parcursul vieții, nu doar la seniori.

Cercetătorii au descoperit că:

pentru copii, învățarea unei a doua limbi facilitează învățarea altora

bilingvismul este un avantaj major pentru copiii care migrează și trebuie să învețe o limbă nouă

elevii din medii socio-economice dezavantajate au rezultate mai bune atunci când sunt cel puțin bilingvi

Cu alte cuvinte, limbile străine pot reduce inegalitățile educaționale.

De ce tot mai mulți oameni învață limbi străine

Pe măsură ce comunicarea globală devine esențială, învățarea limbilor străine nu mai este un „bonus”, ci o necesitate, arată un raport al platformei de meditații Preply.

La nivel global, aproximativ jumătate din populația lumii vorbește mai mult de o limbă.

Situația este diferită în SUA, doar 22% dintre americanii peste 5 ani vorbesc acasă o limbă diferită de engleză

Specialiștii atrag atenția că aceste cifre nu reflectă perfect realitatea, deoarece multe persoane sunt bilingve fără a folosi a doua limbă în familie.

De ce este atât de important să ne menținem creierul activ

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, speranța de viață globală a crescut cu peste șase ani între 2000 și 2019. Oamenii trăiesc mai mult ca oricând, însă riscul problemelor cognitive crește odată cu vârsta.

„Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât este mai important să ne menținem creierul activ”, subliniază Liu și Pilatsikas.

Una dintre cele mai simple și eficiente metode?

Învățarea unei limbi străine, indiferent de vârstă.