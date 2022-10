Cum facem față avalanșei de probleme? Profesorul neurolog Vlad Ciurea ne dezvăluie care sunt regulile de aur pentru a ne menține sănătatea mintală

Profesorul neurolog Vlad Ciurea ne-a explicat care sunt regulile de aur pentru a ne menține sănătatea mintală, în condițiile în care lumea în general și românii în special au trecut prin șase mari încercări într-o perioadă scurtă de timp.

„Am trecut prin șase mari încercări în ultimii doi ani şi jumătate. A fost pandemia, apoi vaccinarea, scumpirea, seceta, războiul şi a șasea e arma nucelară. Toate acestea se implementează, se duc în căpuşorul nostru ca nişte săgeți. Trebuie să le învingem, să ne ținem mintea sănătoasă, că de noi depind familiile noastre ca să putem să mergem înainte. Nu trebuie să fim pesimiști. Este o vorbă românească: «Cele rele să se spele, cele bune să se adune»", a explicat neurochirurgul Vlad Ciurea, potrivit Antena 3.

Secretul moderației

Medicul crede că dezvoltarea tehnologiei e un lucru foarte bun, dar trebuie să folosim cu moderație acest dar. „Organismul, creierul, puterea noastră românească ne-au împins înainte și mereu am reușit. Generația care vine prinde totul din zbor. Lucrez cu 8 studenți foarte devotați şi văd lucrul ăsta. Avem o generație colosală. Creierul merge înainte, legăturile se fac mai rapid. Aceste facilități pe care noi le avem pe tablete sau pe telefoane ne ajută cerebral. Totul este să nu fim dependenți de ele. Trebuie să mai şi gândim, de aia avem cap. Când ne întreabă cineva ceva, nu trebuie să-l deschidem pe fratele Google să ne informăm. S-a schimbat gândirea, s-a schimbat motricitatea, vrem să facem mai multe. De aceea apar acele boli şi celula nervoasă nu mai poate. Să luptăm să nu cadă. Deci să le facem pe toate mai încet, să deschidem geamul, să bem apă cât mai curată şi să le facem aşa încetișor", a mai recomandat profesorul Vlad Ciurea.

Cinci dușmani ai creierului

„Creierul are cinci dușmani: stresul, zahărul, alcoolul, tutunul - pentru că strânge vasele - şi drogurile. Acestea din urmă mă îngrozesc. Putem să menținem sănătatea mintală cu gânduri bune, optimism, zâmbet, activitate pozitivă, citit, scris şi exercițiu fizic. Memorarea şi desfășurarea activităţilor cu voce tare ne ajută nespus de mult. Să vorbim singuri. Să zicem: «Acum am luat cartea». «Acum am dus cheile la maşină». Deci să vorbim, să spunem cuvintele, să facem gesturile și să memorăm. Toate lucrurile trebuie să curgă ca un râu".

Nația română, cea mai descurcăreață

Specialistul în neurochirurgie a mai declarat că suntem printre cei mai abili oameni, dar avem o problemă: ne apucăm prea greu de treabă. „Luați un român, care vreți dumneavoastră, duceți-l undeva într-o țară unde nu știe limba, în Germania de exemplu. O să se descurce imediat, din toate punctele de vedere. Suntem o naţie foarte curioasă. Pe de o parte avem de toate, că ne-a dat Dumnezeu, iar pe altă parte ne apucăm foarte, foarte greu de ceva. N-a fost bunica acasă, pisica era pe masă, trebuie să-mi beau cafeaua, zicem până ne apucăm de treabă. Iar apoi ne lăsăm imediat. Suntem un popor foarte frumos, avem o minte foarte bună și Dumnezeu ne-a plantat pe acest pământ. Trebuie să facem tot ce se poate ca să mergem înainte, să supraviețuim şi să fim sănătoși la minte și la trup".

A scăpat de depresie vorbind cu voce tare!

Chiar și profesorul Ciurea, care împarte cu generozitate sfaturi pentru o viață mai bună, a fost afectat de depresie, boala secolului XXI. Mereu senin și zâmbitor, neurologul a mărturisit că a avut și o perioadă de cumpănă, care a durat câteva luni. Cum a trecut peste acel moment? „M-am autoeducat. Am vorbit tare. Da, m-am plimbat așa de nebun și am început să vorbesc tare, să mă autoevaluez, să zic că nu se poate, trebuie să ies din asta. Sunt pe picioare, sunt sănătos, am putere, trebuie să ies! Creierul meu s-a clătinat. Asta nu înseamnă nimic. Mergem înainte și vedem ce putem să facem. Și munca m-a scos din impas. Intrând în acest circuit de activitate, realmente lași depresia, lași toate cele rele şi mergi înainte. Așa am ieșit", a spus Vlad Ciurea.

Visul, cea mai mare taină a creierului

Neurologul Vlad Ciurea a mărturisit că există multe necunoscute ale creierului, dar că visul este cea mai mare taină a acestuia. „Nu-l putem explica. Și s-au făcut toate încercările", a declarat Ciurea, care a expus versiunea sa referitoare la ce se întâmplă în creierul nostru în timpul somnului: „Pentru mine, visul reprezintă o trăire a unor fapte ale tale pe ți le-ai propus. De exemplu dacă mâine mă duc la examen, atunci eu visez că mâine mă îmbrac".

