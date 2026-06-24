Dietele, cu bune și cu rele

Dr. David Della Morte Canosci, autorul volumului Lupta contra timpului. Algoritmul longevității… (Editura Trei, 2025), ne luminează: „Dieta ketogenică, despre care se vorbeşte atât de mult în ultimii ani, este un regim alimentar care prevede o reducere drastică a aportului de carbohidraţi în favoarea proteinelor şi a grăsimilor. În general, este compusă într-o proporţie de 50-60% din grăsimi, într-o proporţie de 30-35% din proteine şi din 5-10% carbohidraţi. Ne-am putea gândi că, dacă mărim cantitatea de grăsimi din alimentaţie, am lua în greutate, ceea ce nu este adevărat. În condiţii fiziologice normale, corpul nostru tinde să utilizeze glucidele (zaharurile) pentru a-şi extrage energia necesară. În condiţii speciale însă, ca atunci când, de exemplu, postim pe un interval mai lung, rezervele de zahăr nu mai sunt suficiente, şi atunci organismul începe să folosească depozitele de grăsime. Dieta ketogenică încearcă să mimeze tocmai această situaţie-limită: stimulează corpul nostru să degradeze grăsimile, în loc de zaharuri, pentru a extrage energia. Grăsimile care sunt degradate în interiorul fiecărei celule în parte produc corpii cetonici, compuşii care vor fi utilizaţi de organele noastre pentru a-şi extrage energia. De aici denumirea de dietă ketogenică”.

Pericole

Tot aici: „Astăzi, dieta ketogenică este frecvent utilizată în cazurile de obezitate, întrucât, faţă de alte diete convenţionale, favorizează o mai mare pierdere în greutate. În realitate, pe termen scurt poate fi de mare ajutor, însă pe termen lung poate cauza probleme. Poate duce la o alterare a funcţionalităţii rinichilor, poate provoca hipotensiune, hipoglicemie şi deficit nutriţional. În plus, corpii cetonici se pot acumula şi, în cantităţi mari, pot deveni toxici pentru organism. Aşadar această dietă nu este recomandabilă pe termen lung, ca stil de viaţă”.

Dezechilibre

Ce ne poate spune dr. David Della Morte Canosci despre postul intermitent, o altă „dietă” la modă? „Despre postul intermitent se vorbeşte și mai mult în ultima vreme. Este o dietă care presupune o perioadă de repaus alimentar mai mult sau mai puţin îndelungat, plecându-se de la un minimum de douăsprezece ore. Se consideră că cu cât este mai îndelungată perioada de repaus alimentar, cu atât sunt mai mari beneficiile obţinute. În practică, prelungirea perioadei poate avea efecte nocive asupra sănătăţii, provocând dezechilibre metabolice şi calculi biliari. Şi nu doar atât. Un studiu recent a evidenţiat faptul că persoanele care tind să mărească intervalul de repaus alimentar, eliminând, de exemplu, micul-dejun, sunt mult mai expuse riscului de a dezvolta boli cardiovasculare. Deci şi în cazul acestei diete sunt necesare sfaturi din partea unui specialist care poate calibra exigenţele pacientului cu timpii de repaus alimentar”.

Detoxificări

Dietele detox sunt folositoare? „Detoxifierea înseamnă a ajuta organismul să elimine deșeurile și toxinele prin drenaj, adică prin evacuarea de lichide şi fecale. Deoarece ajută organismul să se curețe, este binevenită din când în când o perioadă de detoxificare, cu condiţia să fie urmată o dietă corectă, conform principiilor pe care le-am explicat. Purificarea are loc atât prin metode mecanice (cum ar fi masajele și sauna), cât şi alimentare. În primul rând, cantitatea potrivită de lichide este esențială, deoarece, pentru un efect detoxifiant, ar trebui să fie mai mare decât cea din dieta zilnică normală. Apa este cea mai benefică, putând fi băută ca atare sau aromatizată, în funcţie de preferinţe, dar fără a adăuga zahăr. Se pot adăuga flori, ierburi aromatice precum menta, rădăcinoase: ingredientele depind şi de obiectivul pe care ne-am propus să-l atingem. Există și ceaiuri din plante special dozate pentru a îndeplini această funcție specifică. Important este să le aromatizăm cu substanţe naturale, nu de sinteză”.

Hidratare/deshidratare

Câtă apă ar trebui să consumăm zilnic? „Cantitatea de apă care trebuie băută depinde de fiecare individ în parte. Recomandarea cea mai frecventă este de doi litri pe zi sau de trei litri, dar, pentru a înţelege dacă bem suficient, este de ajuns să ne observăm urina: dacă este de culoare deschisă, înseamnă că suntem hidrataţi, în timp ce, dacă e de culoare galben-închis, înseamnă că suntem deshidrataţi şi ar trebui să mărim cantitatea de lichide. În privinţa alimentelor, există unele care au o mai mare eficacitate detoxifiantă, favorizând defecarea şi drenajul, precum sparanghelul, anghinarea şi castravetele”.

Dieta ketogenică încearcă să mimeze tocmai această situaţie-limită: stimulează corpul nostru să degradeze grăsimile, în loc de zaharuri, pentru a extrage energia. - Dr. David Della Morte Canosci

Pentru a înţelege dacă bem suficientă apă, ajunge să ne observăm urina: dacă este de culoare deschisă, înseamnă că suntem hidrataţi, în timp ce, dacă e de culoare galben-închis, înseamnă că suntem deshidrataţi. - Dr. David Della Morte Canosci