Dr. Mihaela Bilic: Omega 3 este vital pentru copii

Potrivit specialistului, Omega 3, în special EPA și DHA din peștele gras, au beneficii demonstrate științific, nu doar teoretic, iar efectele se văd atât în comportament, cât și în capacitatea de învățare.

"Aceste grăsimi esențiale ne sunt vitale și indispensabile, indiferent că avem 7 ani sau 70 ani. Omega 3 din peștele gras, bogat în EPA și DHA, are beneficii incredibile pentru copii- demonstrate cu studii, nu pe vorbe", spune Mihaela Bilic

Omega 3 ajută creierul și performanța școlară

Consumul de Omega 3 contribuie la dezvoltarea optimă a creierului și a funcțiilor cognitive. Studiile arată că acești acizi grași pot îmbunătăți memoria, atenția, capacitatea de concentrare și învățare.

Un studiu realizat la Universitatea din Gothenburg, Suedia, a arătat progrese semnificative la copiii care au primit suplimente cu Omega 3: aceștia au citit mai repede, au învățat cuvinte noi mai ușor, iar în cazul copiilor cu dislexie s-au observat îmbunătățiri la scris și citit.

Beneficii pentru copiii cu ADHD

Omega 3 are efecte importante și asupra copiilor cu tulburări neurologice, precum ADHD. Uleiul de pește poate reduce hiperactivitatea și impulsivitatea și poate îmbunătăți comportamentul.

Specialiștii spun că, în multe cazuri, copiii cu ADHD au deficit de DHA, un tip de Omega 3 esențial pentru dezvoltarea creierului. Acizii grași esențiali ajută la dezvoltarea celulelor nervoase și la întărirea conexiunilor dintre neuroni, ceea ce duce la o funcționare mai bună a creierului.

Omega 3 îmbunătățește somnul și starea emoțională

Un alt beneficiu important este legat de somn și starea emoțională. Copiii care au deficit de Omega 3 pot avea probleme cu somnul, anxietate sau stări de tristețe.

Cercetătorii de la Universitatea din Oxford au urmărit timp de patru ani copiii cu tulburări de somn și au descoperit că, în cazul celor care au primit Omega 3, timpul de somn a crescut cu aproximativ o oră pe noapte, iar nivelul de anxietate a scăzut.

Beneficiile Omega 3 încep din sarcină

"Dacă ne dorim copii sănătoși și isteți, aflați că beneficiile grăsimilor omega 3 apar încă din viața intrauterină! Un studiu randomizat dublu orb făcut pe 600 de gravide a arătat că aportul de omega 3 de origine marină în timpul sarcinii și alăptării crește IQ-ul copilului cu 4,1 puncte până la vârsta de 4 ani!" - spune Mihaela Bilic

Unde găsim Omega 3

Cele mai bune surse de Omega 3 sunt:

peștele gras (somon, sardine, macrou, ton)

gălbenușul de ou

suplimentele cu ulei de pește (speciale pentru copii)

Specialiștii recomandă două porții de pește gras pe săptămână sau, la nevoie, suplimente cu Omega 3.

Omega 3 este esențial pentru dezvoltarea creierului, memorie, concentrare, somn și echilibru emoțional. Specialiștii spun că o alimentație bogată în Omega 3 poate ajuta copiii să fie mai liniștiți, mai atenți și să aibă rezultate mai bune la școală.