Mici secrete ale unei activități fizice benefice pentru organism

Facem loc explicațiilor dr. David Della Morte Canosci, autorul volumului Lupta contra timpului. Algoritmul longevității… (Editura Trei, 2025): „Chiar dacă supraponderabilitatea şi obezitatea ne expun la pericole în ceea ce priveşte sănătatea, a fi în formă nu este neapărat sinonim cu a avea o stare de bine. La vârsta a treia, în special, subponderabilitatea poate fi chiar un semnal negativ. Pierderea în greutate este şi o pierdere de masă grasă, care la persoane care au o anumită vârstă se traduce în lipsa unei rezerve necesare organismului pentru a-şi îndeplini funcţiile. Astăzi ştim că stratul adipos este un organ şi că celulele sale secretă o serie de hormoni, precum grelina şi leptina, care acţionează asupra sistemului nervos central şi asupra muşchilor. Țesutul adipos este, aşadar, fundamental pentru menţinerea homeostazei în cazul persoanelor în vârstă. Fără a depăşi nişte limite care ne-ar plasa în patologic, este bine să ne păstrăm greutatea fiziologică”.

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Nu vă autocanibalizați!

Atenție! „A încerca să contracarăm cu orice preţ schimbările fizice care apar odată cu vârsta este inutil şi dăunător, deoarece acele modificări reprezintă răspunsuri ale organismului care se adaptează la schimbările hormonale ce au loc în interiorul lui, compensându-le. A ne supune unor antrenamente excesive doar pentru a contracara nişte schimbări naturale înseamnă, într-un anumit sens, să ne canibalizăm pe noi înşine, erodându-ne rezervele. Ceea ce trebuie să facem pentru a trăi bine şi pentru un timp îndelungat este să ţinem cont de fiziologia organismului nostru, alegând sporturi potrivite pentru vârsta noastră”.

Fiți consecvenți!

Există o activitate fizică ideală? „Activitatea fizică ideală din punctul de vedere al longevității este cea constantă și cu o intensitate scăzută. Consecvența este cheia, pentru că acest lucru face posibil ca exercițiul să-şi exercite acţiunea, manifestându-şi efectele, întocmai ca un medicament. Dar consecvență nu înseamnă a merge o oră sau două la sală în fiecare zi. Înseamnă a face în mod constant activitatea care s-a dovedit a fi mai benefică pentru tine, după cum vom vedea imediat. Intensitatea scăzută a antrenamentelor, pe de altă parte, servește la a nu face niciodată un efort dincolo de puterile noastre. Efortul excesiv, pe de altă parte, stimulează celulele să producă prea multă energie care apoi nu are cum să fie eliminată, la fel ca atunci când punem prea multă benzină într-un rezervor de mașină”.

Păstrați controlul!

În continuare: „Calitatea exercițiului este, de asemenea, crucială. Trebuie întotdeauna să fim în măsură să efectuăm o mișcare, controlând-o bine în toate fazele sale. Dacă pentru un exercițiu depunem prea mult efort, efortul excesiv ne determină să facem mișcări mai puțin controlate, cu riscul de a ne răni, sau cel puțin de a nu-l executa în mod corect. Acest lucru este valabil pentru orice exercițiu, chiar și pentru mersul pe jos. Există o mare diferență între a merge bine și a ne târî. A merge bine înseamnă a menține controlul deplin asupra tuturor părților care contribuie la actul locomotor: mişcarea gleznelor trebuie să fie corectă, genunchii trebuie să se întindă bine și nu să rămână îndoiți, șoldurile trebuie să efectueze o mișcare completă. În programarea activităţii sportive, nu trebuie exagerat, deoarece, dacă pentru cineva un anumit exerciţiu se dovedește a fi prea obositor, nu-i va fi de folos, ci mai curând îi va ridica o piedică, creându-se premisele pentru a renunţa mai devreme sau mai târziu la antrenament”.

Nu neglijați recuperarea!

Cele din urmă recomandări: „Adesea se neglijează timpul de recuperare de după activitate. Exercițiile aerobice sunt bune, dar nu trebuie să ne obosească într-atât încât să ne epuizeze energia, prin urmare timpul de recuperare are o relevanţă aparte. Intervalul necesar de recuperare se modifică odată cu vârsta, deoarece capacitatea de sinteză a proteinelor în cazul unui subiect de 50 de ani nu este aceeași cu a unui tânăr de 20 de ani, cu alte cuvinte, cu cât înaintăm în vârstă, cu atât mai mult timp le trebuie celulelor noastre pentru a produce proteinele necesare satisfacerii nevoilor din timpul activităţii fizice. Acesta este motivul pentru care trebuie să ne cunoaștem timpii de recuperare și să-i respectăm. Bine, nu înseamnă să facem exerciţii fizice o dată la două zile, timp de o oră, ci mai degrabă să le facem zilnic: de exemplu, o jumătate de oră dimineața și o jumătate de oră după-amiaza, sau să ne plimbăm timp de două ore, dar alternând douăzeci de minute de mers cu pauze de zece minute. O idee excelentă este să variem activitățile, astfel încât să explorăm toate canalele noastre senzoriale și să stimulăm organismul cât mai mult cu putinţă. Putem alterna un exerciţiu aerobic cu unul de echilibru sau cu unul de forţă, cu condiţia să nu uităm că scopul nostru nu este de a crește masa musculară, ci de a ne tonifica musculatura”.

Activitatea fizică ideală din punctul de vedere al longevității este cea constantă și cu o intensitate scăzută. - Dr. David Della Morte Canosci

Putem alterna un exerciţiu aerobic cu unul de echilibru sau cu unul de forţă, cu condiţia să nu uităm că scopul nostru nu este de a crește masa musculară, ci de a ne tonifica musculatura. - Dr. David Della Morte Canosci