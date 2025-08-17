10 obiceiuri matinale pentru o digestie sănătoasă

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Aug 2025   •   10:20
Un început de zi corect poate avea un impact major asupra sănătății sistemului digestiv, susțin gastroenterologii. Câteva obiceiuri simple, pe care să le faci în fiecare dimineață, pot stimula funcționarea intestinală și pot preveni disconfortul digestiv pe parcursul zilei.

Recomandările unui gastroenterolog

Un medic format la Universitățile AIIMS, Harvard și Stanford, spune să începi ziua cu un pahar de apă caldă înainte de cafea pentru a activa digestia și tranzitul intestinal. Alternativ, ceaiul de ghimbir sau apa cu lămâie pot fi consumate pentru susținerea digestiei și întărirea imunității.

Pe lângă hidratare, recomandarea gastroenterologului include și mișcarea ușoară, cum sunt plimbările sau exercițiile de yoga, care stimulează circulația sângelui. Nu trebuie să sari peste micul dejun. Așimenele bogate în fibre și proteine oferă senzația de sațietate și susțin sănătatea intestinului.

Alte sfaturi importante includ evitarea utilizării telefonului în timpul mesei pentru a promova o atenție sporită asupra alimentației. Este indicată expunerea la lumina naturală dimineața pentru activarea ritmurilor circadiene, care influențează și funcțiile digestive.

În cazul constipației, specialiștii recomandă suplimente naturale pe bază de psyllium. De asemenea, monitorizarea zilnică a scaunului este un indicator vital al sănătății digestive.

Toodată, bioenergoterapeutul Lidia Fecioru recomandă consumul de mărar, o plantă cu multiple beneficii pentru digestie și nu numai. „Mărarul este un antioxidant puternic, bogat în vitamina C, și susține atât partea digestivă, cât și funcția mușchilor stomacali”, explică ea.

Consumul de mărar, fie verde, fie sub formă de ceai, ajută la relaxarea mușchilor intestinali și reduce balonarea, având totodată efecte antibacteriene și beneficii pentru vedere și sănătatea inimii, potrivit spynews.ro.

10 obiceiuri de dimineață

Lucruri de făcut în fiecare dimineață:

1. Apă caldă înainte de cafea

2. Mișcare ușoară (plimbare, yoga)

3. Mic dejun bogat în fibre

4. Proteine la micul dejun

5. Fără telefon în timp ce mănânci

6. Ceai de ghimbir sau apă cu lămâie

7. Evită cerealele cu zahăr

8. Expunere la soare dimineața

9. Psyllium (dacă ești constipat)

10. Verificarea zilnică a scaunului 

 

Subiecte în articol: digestie
