6 ceaiuri scad tensiunea arterială și îmbunătățesc sănătatea inimii

1. Ceai de hibiscus

Ceaiul de hibiscus provine din florile plantei de hibiscus și conține antioxidanți puternici care promovează sănătatea inimii. Pe lângă scăderea tensiunii arteriale, hibiscusul poate ajuta la scăderea colesterolului și a trigliceridelor.

Cercetările au descoperit că hibiscusul poate ajuta la prevenirea sau îmbunătățirea factorilor de risc individuali pentru bolile cardiovasculare. Studiul a arătat că hibiscusul afectează semnificativ tensiunea arterială, în special tensiunea arterială sistolică (cea mai mare).

Într-un alt studiu, participanții care au băut o cană de ceai de hibiscus de două ori pe zi, timp de o lună, au observat o reducere semnificativă a tensiunii arteriale. Cercetătorii au concluzionat că hibiscusul poate reduce eficient tensiunea arterială la persoanele cu hipertensiune arterială.

2. Ceai de mușețel

Mușețelul este o plantă cu proprietăți antiinflamatorii și anxiolitice și poate ajuta la reducerea riscului de deces din cauza bolilor de inimă. Stresul, anxietatea și tulburările de somn sunt legate de hipertensiunea arterială.

Acest ceai popular este cunoscut pentru că ajută la relaxare. Cercetările sugerează că mușețelul are proprietăți antihipertensive, inclusiv efect calmant care poate îmbunătăți somnul.

3. Ceai verde

Consumul de ceai verde este asociat cu o tensiune arterială sistolică redusă, probabil datorită compușilor flavonoizi de tip catechină din ceai. Cât de mult ajută variază în funcție de cât de des, cât de mult și cât timp îl bei. Unele cercetări sugerează că ceaiul verde consumat pentru o perioadă mai lungă produce cel mai bun efect asupra tensiunii arteriale.

Ceaiul verde este, de asemenea, legat de un risc redus de boli cardiovasculare. Cercetările arată că ceaiul verde poate scădea tensiunea arterială la persoanele aflate în intervalele prehipertensive și hipertensive (tensiune arterială ridicată).

4. Ceai negru

Ca și în cazul ceaiului verde, compușii din ceaiul negru ajută la relaxarea vaselor de sânge. Ceaiul negru este, de asemenea, legat de reducerea tensiunii arteriale și de un risc redus de boli cardiovasculare.

Într-un studiu, consumul a trei căni de ceai negru pe parcursul a 6 luni a redus tensiunea arterială sistolică și diastolică între 2 și 3 mmHg.

5. Ceai din frunze de măslin

Frunzele de măslin sunt folosite de mult timp pentru efectele lor antihipertensive. O analiză a 12 studii sugerează că extractele de frunze de măslin pot scădea semnificativ tensiunea arterială la adulți, în special la cei cu hipertensiune arterială.

Un alt studiu a constatat că ceaiul din frunze de măslin, consumat timp de patru săptămâni a redus semnificativ tensiunea arterială sistolică și diastolică la persoanele cu diabet zaharat de tip 2 și hipertensiune arterială care au consumat 500 de miligrame (mg) de două ori pe zi. După 28 de săptămâni, mai mult de jumătate dintre participanți au atins niveluri normale ale tensiunii arteriale.

6. Ceai de păducel

Acest ceai este fabricat dintr-un arbust sau copac înflorit din familia trandafirilor. O analiză sistematică sugerează că, atunci când sunt utilizate timp de 12 săptămâni, tabletele sau picăturile de păducel pot scădea semnificativ tensiunea arterială la persoanele cu hipertensiune arterială ușoară. Cu toate acestea, studiile sunt limitate și sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma că ceaiul de păducel poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, potrivit verywellhealth.com.