6 efecte secundare ale consumului de ceai verde

Însă consumul de ceai verde în cantități foarte mari poate crește riscul de disconfort gastrointestinal, probleme de somn, hipertensiune arterială și leziuni hepatice.

Ceaiul verde conține compuși vegetali care pot interacționa cu anumite medicamente.

Este plin de antioxidanți care pot ajuta la reducerea inflamației și la protejarea împotriva problemelor cronice de sănătate. Cu toate acestea, conține cafeină, așa că un consum excesiv poate provoca efecte secundare.

Riscuri pentru sănătate ale ceaiului verde

1. Disconfort gastrointestinal

Majoritatea oamenilor pot consuma în siguranță ceai verde fără a experimenta efecte secundare. Totuși, administrarea de suplimente cu extract de ceai verde poate duce la:

-Probleme gastrice

-Greață

-Constipație

2. Creșterea tensiunii arteriale

Ceaiul verde poate fi băut în cantități moderate. Acest ceai conține cafeină, iar consumul unor cantități mari poate provoca efecte secundare. Consumul a peste 400 de miligrame de cafeină zilnic poate provoca mai multeprobleme.

-Hipertensiune arterială-

-Ritm cardiac accelerat

-Dureri de cap

-Anxietate

-Tulburări de somn

3. Probleme de somn

Consumul unor cantități mari de cafeină poate afecta calitatea somnului. Dacă este posibil, evitați să consumați ceai verde înainte de culcare.

Consumul excesiv de cafeină pe parcursul zilei poate duce la anxietate, ceea ce vă poate afecta somnul.

4. Absorbție redusă a fierului

Ceaiul verde conține compuși vegetali numiți catechine, care au efecte antioxidante puternice. Deși au mai multe beneficii pentru sănătate, catechinele pot afecta capacitatea organismului de a absorbi fierul din dietă Acest lucru ar putea provoca anemie feriprivă la persoanele cu niveluri scăzute de fier.

5. Leziuni hepatice

Consumul de ceai verde este considerat sigur pentru majoritatea adulților. Cu toate acestea, poate provoca ocazional leziuni hepatice la persoanele cu o anumită variantă genetică. Această complicație nu este frecventă și apare de obicei în cazul suplimentelor cu extract de ceai verde, mai degrabă decât în ​​cazul ceaiului verde în sine.

6. Interacțiuni medicamentoase

Consumul de ceai verde în doze mari poate interacționa cu anumite medicamente. Conține compuși care pot scădea nivelurile sanguine ale medicamentelor, făcându-le mai puțin eficiente.

Deși este mai frecvent utilizat în cazul suplimentelor cu extract de ceai verde, cantități mari de ceai verde pot afecta:

-Beta-blocante

-Antidiabetice

-Medicamente pentru colesterol

-Antidepresive

-Tratamente pentru osteoporoză

-Compușii ceaiului verde pot interacționa cu medicamente anticoagulante, crescând riscul de sângerare.

Cine ar trebui să evite ceaiul verde

Ceaiul verde este în general considerat sigur, dar nu este pentru toată lumea. Luați în considerare limitarea consumului de ceai verde dacă aveți oricare dintre următoarele afecțiuni:

-Anemie: Catechinele din ceaiul verde pot crește riscul de anemie feriprivă.

-Probleme hepatice: Cantități mari de ceai verde pot crește riscul de afectare hepatică.

-Sarcina: Ceaiul verde conține cafeină.

-Sensibilitate la cafeină: Luați în considerare evitarea cafeinei dacă aveți efecte secundare din cauza acesteia.

Suplimentele cu extract de ceai verde nu sunt reglementate de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) și nu s-au dovedit a fi sigure sau eficiente.

Cât ceai verde ar trebui să bei pe zi

Majoritatea adulților sănătoși pot bea ceai verde în fiecare zi fără efecte secundare. Acest ceai conține cafeină, iar majoritatea furnizorilor de servicii medicale recomandă limitarea aportului de cafeină la 400 de miligrame zilnic. O cană de ceai verde conține aproximativ 22-40 de miligrame de cafeină.

Cu toate acestea, este posibil să fie nevoie să limitați consumul de ceai verde dacă luați în prezent medicamente pentru boli de inimă, hipertensiune arterială, colesterol ridicat, boli hepatice, anxietate, depresie sau osteoporoză. Acest lucru ste din cauza faptului că ceaiul verde conține compuși care interferează cu aceste medicamente, potrivit verywellhealth.com.