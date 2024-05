6 fructe care ajută la menținerea unui abdomen plat

Iată 6 fructe care te pot ajuta să obții un abdoment plat:

1. ​Mere

Un măr pe zi ține doctorul departe și s-ar putea să țină la distanță și grăsimea de pe burtă. Merele sunt bogate în fibre, în special pectină, care este un tip de fibră solubilă ce promovează plenitudinea și încetinește digestia.

Potrivit unui studiu publicat în Appetite, participanții care au consumat un măr înainte de masă au mâncat mai puține calorii, în comparație cu cei care au avut o gustare diferită. Merele conțin polifenoli, care influențează metabolismul grăsimilor. Un studiu în Food Chemistry a constatat că acești compuși pot ajuta la reducerea cantității de grăsime pe care corpul o depozitează, făcând merele o alegere excelentă pentru gestionarea greutății.

2. Banane

Bananele au adesea o reputație proastă datorită conținutului lor ridicat de zahăr, dar sunt grozave pentru a subția talia. Bananele sunt bogate în amidon rezistent, un tip de carbohidrați care rezistă la digestie, acționând ca fibre solubileâ.

De asemenea, conțin potasiu, care ajută la reducerea retenției de apă și a balonării. Cercetările din Journal of Nutrition and Metabolism subliniază că amidonul rezistent din banane poate ajuta la îmbunătățirea sensibilității la insulină, ajutând organismul să ardă grăsimile.

3. Portocale

Portocalele nu sunt doar pentru combaterea răcelii. Sunt sărace în calorii și bogate în fibre, ceea ce le face perfecte pentru pierderea în greutate. Vitamina C din portocale ajută organismul să ardă grăsimile mai eficient.

Un studiu din American Journal of Clinical Nutrition arată că un aport mai mare de vitamina C este asociat cu grăsime corporală mai mică și circumferința taliei redusă. Zaharurile naturale din portocale iti pot satisface pofta de dulce, reducand tentația de a apela la gustari bogate in calorii. Ai putea include portocale în dieta ta pentru a ajuta la menținerea acestor kilograme.

4. Pepene

Pepenii, inclusiv pepenele verde și pepenele galben, sunt incredibil de hidratanți datorită conținutului ridicat de apă, care poate ajuta la reducerea balonării și te ajută să te simți sătul. De asemenea, au un conținut scăzut de calorii, ceea ce îi face o opțiune excelentă de gustare.

Un studiu din Nutrition arată că pepenele verde ajută la scăderea greutății corporale și reducerea tensiunii arteriale la persoanele supraponderale. Acest lucru se datorează aminoacidului citrulină, care poate ajuta la reducerea acumulării de grăsime în celulele adipoase.

5. Lămâi

Lămâile sunt cunoscute pentru proprietățile lor detoxifiante, care pot ajuta la pierderea în greutate și pot îmbunătăți digestia. Sunt bogate în vitamina C și antioxidanți, care susțin procesele naturale de detoxifiere ale organismului.

Cercetările publicate în Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition sugerează că polifenolii din lămâi pot opri creșterea în greutate și acumularea de grăsime. Începerea zilei cu un pahar de apă cu lămâie îți poate porni metabolismul și te poate ajuta să rămâi hidratat.

6. Roșii

Roșiile ar putea să nu fie primul fruct care îți vine în minte pentru pierderea în greutate, dar sunt incredibil de benefice. Sunt sărace în calorii și bogate în fibre, ceea ce te poate ajuta să rămâi satul și să reduci aportul total de calorii.

Un studiu din Nutrition Journal a constatat roșiile sunt asociate cu o reducere a circumferinței taliei și a greutății corporale. Roșiile sunt bogate în licopen, un antioxidant despre care s-a demonstrat că reduce inflamația și acumularea de grăsime.

Cum ajută fructele la pierderea în greutate

Fructele sunt un plus fantastic pentru orice plan de pierdere în greutate datorită densității mari de nutrienți și conținutului scăzut de calorii.

Bogate în fibre, fructe precum merele, fructele de pădure și perele te pot ajuta să te simți sătul mai mult timp, reducând nevoia de a lua o gustare între mese. Zaharurile naturale din fructe oferă o alternativă mai sănătoasă la cele dulci, satisfacând pofta de dulce fără a adăuga calorii goale.

Fructele sunt pline de vitamine, minerale și antioxidanți, care susțin sănătatea generală și pot stimula metabolismul. Conținutul lor ridicat de apă te ajută să te menții hidratat și sătul, notează indiatimes.com.