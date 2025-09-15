6 soluții naturale pentru tusea uscată. Cum o calmezi în câteva minute

Rădăcină de nalbă mare

Una dintre acestea este rădăcina de nalbă mare (Althaea officinalis), folosită de mii de ani în medicina tradițională și confirmată științific pentru efectele sale benefice asupra inflamației și iritației gâtului. Efecele sale calmante se daorează mucilagiului, o substanță gelatinoasă care protejează mucoasele.

Mai multe studii recente susțin eficiența nalbei mari în tratamentul tusei uscate și a durerilor în gât. Cercetări publicate în reviste de specialitate arată că extractul de rădăcină de nalbă mare, combinat cu miere, poate prelungi efectul protector al plantei asupra căilor respiratorii.

Rădăcina de nalbă mare poate fi administrată sub formă de ceai, tinctură sau capsule.

Efectul calmant se resimte adesea în aproximativ 10 minute, fiind astfel utilă în situațiile urgente, precum ședințe sau cursuri, când tusea trebuie diminuată rapid. Pentru efecte prelungite, se recomandă consumul regulat sub formă de ceai sau pastile pentru supt.

Miere

Mierea tenuează inflamația gâtului și are efecte antimicrobiene. e poate consuma dizolvată în apă caldă.

Suc de ananas

Ananasul conține bromelaină, o enzimă care scade producția de mucus.

Apă caldă cu sare

Gargara cu sare dizolvată în apă caldă diminuează inflamația din gât.

Rădăcină de lemn-dulce

Rădăcina de lemn-dulce are proprietăți antiinflamatoare și calmant. Se consumă sub formă de ceai.

Supă de oase

Supa de oase conține substanțe naturale care calmează gâtul iritat și reduec tusea, potrivit medicool.ro.