7 motive pentru care portocala te ajută să pierzi în greutate

Portocalele sunt bune pentru slăbit întrucât stimulează metabolismul și îmbunătățesc nivelul de hidratare.

Acest fruct vibrant nu este doar delicios, are o serie de beneficii care ajută și la pierderea în greutate. Portocalele sunt bogate în vitamine și fibre esențiale, ceea ce le face un mod natural și plăcut de a pierde câteva kilograme în plus. Pe măsură ce se apropie iarna și portocalele revin în sezon, este momentul perfect pentru a încerca aceste citrice.

Portocalele sunt, de asemenea, cunoscute pentru beneficiile lor de tonifiere a corpului. Dacă nu îți place să mănânci portocale așa cum sunt, le oți încorpora într-o salată de fructe sănătoasă sau poți savura un pahar de suc de portocale.

Portocalele sunt citrice care aparțin familiei Rutaceae și unul dintre cele mai populare fructe din întreaga lume, cunoscut pentru aroma sa dulce și acidulată. Sunt rotunde, cu o coajă groasă, de culoare portocalie și pulpa suculentă, segmentată în interior.

Sunt pline cu nutrienți esențiali, inclusiv vitamina C, fibre și diverși antioxidanți, așa cum s-a constatat într-un studiu publicat în Nutritional Composition and Antioxidant Properties of Fruits and Vegetables, fiind o alegere sănătoasă pentru gustări, sucuri și deserturi.

Cum ajută portocalele la pierderea în greutate

Portocalele pot susține pierderea în greutate în mai multe moduri datorită profilului lor nutrițional și a modului în care afectează organismul:

1. Calorii puține

Portocalele sunt o alegere fantastică pentru o gustare întrucât au un conținut scăzut de calorii, după cum arată un studiu publicat în Jurnalul Internațional de Știință și Tehnologie Alimentară. O portocală de mărime medie conține între 60 și 80 de calorii. Aceasta înseamnă că te poți bucura de o gustare satisfăcătoare fără să îți faci griji cu privire la calorii. Consumul de mai puține calorii decât arzi este esențial pentru pierderea în greutate, iar portocalele te pot ajuta să obții acest deficit de calorii.

Citește pe Antena3.ro Doi soți cu o clinică de înfrumusețare și-au păcălit clienții că au o mașină a timpului cu care îi pot întinerii

2. Fibre

Portocalele sunt pline cu fibre alimentare, în special fibre solubile, după cum s-a constatat într-un studiu publicat în International Journal of Molecular Science. Acest tip de fibre este cunoscut pentru capacitatea sa de a promova sațietatea, ceea ce înseamnă că te ajută să te simți sătul pentru mai mult timp. Acest lucru poate reduce semnificativ aportul total de calorii, fiind mai ușor să obții și să menții o greutate sănătoasă. Așadar, prin încorporarea portocalelor în dieta ta, te poți bucura de o gustare sățioasă, care te ajută să rămâi pe drumul cel bun cu obiectivele de slăbire.

3. Hidratare

Portocalele sunt compuse dintr-un conținut ridicat de apă, de obicei în jur de 85-90%. Aceasta înseamnă că atunci când mănânci o portocală, consumi și o cantitate semnificativă de apă.

„Hidratarea este crucială pentru menținerea unui metabolism sănătos și a nivelurilor de energie, ambele fiind esențiale pentru pierderea în greutate. Hidratarea adecvată ajută corpul să funcționeze optim și poate preveni oboseala, ceea ce poate face mai dificil să îți respecți planul de slăbire. Mai mult decât atât, alimentele cu conținut ridicat de apă, cum ar fi portocalele, te pot ajuta să te simți sătul fără a adăuga calorii suplimentare”, spune nutriționistul Abhilasha V.

Acest lucru se datorează faptului că apa din portocale ocupă spațiu în stomac, făcându-te să te simți mulțumit de o porție mai mică. Mâncând portocale puteți rămâne hidratat, îți menții nivelul de energie și poți evita supraalimentarea, toate acestea contribuind la pierderea în greutate.

4. Indice glicemic scăzut

Portocalele au un indice glicemic (IG) scăzut, ceea ce înseamnă că provoacă o creștere mai lentă și mai graduală a nivelului de zahăr din sânge în comparație cu alimentele cu IG ridicat.

„Portocalele sunt bogate în fibre, ceea ce încetinește absorbția glucozei în fluxul sanguin. Când nivelul zahărului din sânge crește încet, ajută la prevenirea salturilor”, spune Abhilasha. Aceste vârfuri pot duce la creșterea poftelor și a foametei, ceea ce face dificilă gestionarea greutății. Consumând alimente cu IG scăzut, cum ar fi portocalele, îți poți controla nivelul zahărului din sânge și ții foamea la distanță.

5. Vitamina C

Vitamina C, abundentă în portocale, așa cum arată un studiu publicat în Journal of Education Health and Sport, joacă un rol vital în metabolismul grăsimilor. Ajută organismul să transforme grăsimea în energie, promovând pierderea în greutate. Nivelurile adecvate de vitamina C sunt esențiale pentru producerea de carnitină, un compus care ajută la arderea grăsimilor în timpul exercițiilor fizice.

În plus, vitamina C ajută la combaterea inflamației, care poate încetini pierderea în greutate. Mâncând portocale, poți reduce inflamația și poți ajuta corpul să ardă grăsimile mai eficient. Așadar, consumând portocale poți susține capacitatea organismului de a arde grăsimile și de a depăși barierele inflamatorii, fiind mai sănătos și mai slab.

6. Dulceață naturală

Portocalele sunt o alternativă naturală și sănătoasă la gustările și deserturile dulci.

„Dulceața lor naturală îți poate satisface poftele fără a adăuga calorii inutile sau ingrediente nesănătoase. Schimbând zahărul cu portocale, îți poți reduce aportul general de zahăr, care este esențial pentru menținerea unei greutăți sănătoase”, spune Abhilasha.

7. Stimulează metabolismul

Vitamina C și antioxidanții din portocale ajută la stimularea metabolismului, permițând organismului să ardă calorii mai eficient. O rată metabolică mai mare poate contribui la pierderea în greutate. Încorporarea portocalelor într-o dietă echilibrată, împreună cu activitatea fizică regulată, îți poate sprijini eficient eforturile de slăbire.

Cum slăbești cu portocale

Gustare: Bucură-te de o portocală întreagă ca o gustare săracă în calorii.

Suc de portocale: Sucul de portocale proaspat stors (fara zahar adaugat) poate fi o băutură răcoritoare, deși cel mai bine este sa-l consumi cu moderatie din cauza zaharurilor sale naturale.

Salată de portocale: Adaugă felii de portocale în salate pentru o explozie de aromă și nutrienți. Se combină cu verdeață, nuci și o vinegretă ușoară.

Smoothie: Amestecă portocalele cu alte fructe și legume pentru un smoothie hrănitor și sățios.

Apă infuzată cu portocale: Adaugă câteva felii de portocală în apă pentru o băutură hidratantă cu aromă naturală, perfectă pentru a bea pe tot parcursul zilei.

Efectele secundare ale portocalelor

În timp ce portocalele sunt în general sigure și sănătoase, consumul lor în exces sau în anumite condiții poate duce la reacții adverse.

1. Probleme digestive

Consumul de prea multe portocale poate provoca disconfort digestiv, cum ar fi balonare, crampe sau diaree, din cauza conținutului ridicat de fibre.

2. Reflux acid sau arsuri la stomac

Acidul citric din portocale poate declanșa arsuri la stomac sau poate agrava simptomele de reflux acid, mai ales dacă este consumat pe stomacul gol sau în cantități mari.

3. Eroziunea smalțului dentar

Aciditatea portocalelor poate eroda smalțul dinților în timp, ceea ce duce la creșterea sensibilității, cariilor sau alte probleme dentare. Este indicat să îți cșătești gura cu apă după ce ai consumat portocale pentru a neutraliza acidul.

4. Probleme cu rinichii

Portocalele sunt bogate în potasiu, ceea ce este în general benefic. Dar pentru cei cu boli de rinichi sau cei care urmează diete cu restricții în potasiu, consumul excesiv poate duce la hiperkaliemie (niveluri ridicate de potasiu), care poate fi periculoasă.

5. Reacții alergice

Unele persoane pot fi alergice la portocale sau alte citrice. Reacțiile alergice pot varia de la simptome ușoare, cum ar fi mâncărime, erupții cutanate sau urticarie, până la reacții mai severe, cum ar fi umflarea, dificultăți de respirație sau anafilaxia.

6. Interferența cu medicamentele

Portocalele, ca și alte citrice, pot interacționa cu anumite medicamente, cum ar fi cele care afectează nivelul de potasiu (de exemplu, beta-blocante) sau medicamentele metabolizate de ficat. Este esențial să consulți un medic dacă iei medicamente și vrei să consumi cantități mari de portocale, potrivit healthshots.com.