Arta bunătății: 5 gesturi mici care pot schimba lumea celor din jurul tău 

Însă acest lucru nu este adevărat. Există nenumărate moduri prin care putem schimba viețile celor din jur chiar acum (chiar dacă nu putem vedea schimbarea pe care o facem).

1. Ascultă persoanele dragi

Una dintre cele mai bune și mai ușoare modalități de a face o diferență uriașă este să le fii prieten. Ascultă-i pe oamenii apropiați când îți vorbesc despre ziua lor, despre preocupările și ideile lor. Empatizează cu oamenii din jurul tău și împărtășește-le dragostea.

Oamenii apreciază atunci când sentimentele și opiniile lor sunt luate în considerare. Poate nu ai sfaturi care să le poată rezolva problemele sau poate nu ești de acord cu convingerile lor, dar îi poți asculta totuși cu o minte deschisă.

În toate situațiile, ascultarea ajută la creșterea încrederii și a înțelegerii. Promovează învățarea și oportunitățile. O fundație pentru intimitate și apropiere, ascultarea poate consolida majoritatea relațiilor. Oricât de pasivă și simplă ar părea, ascultarea este o abilitate puternică care beneficiază de conștientizarea de sine și de practică.

2. Acordă mai multă atenție

Nu trebuie să fie ceva atât de evident precum plata cumpărăturilor persoanei care stă la coadă în spatele tău. Pur și simplu, răspândește bunătatea pe care cineva ți-a oferit-o, restului lumii. Sau zâmbește. A oferi mai multă atenție este o modalitate excelentă de a-i inspira și pe alții să facă bine.

Există multe moduri în care oamenii arată bunătate în fiecare zi. Bunătatea înseamnă pur și simplu să fii prietenos, generos și atent, iar dovezile sunt peste tot. Bunătatea înseamnă să iei în considerare o altă persoană în afară de tine și să acționezi fără să aștepți nimic în schimb. Când arăți un interes autentic față de o altă persoană, îi spui că este văzută, recunoscută și auzită - nu este singură pe lume.

3. Înseninează ziua cuiva

Dacă îți place rochia unei femei, spune-i. Dacă apreciezi serviciul prietenos pe care l-ai primit la magazin, comunică asta. Nu ezita să spui ceva frumos unei alte persoane. Cine știe? Ar putea fi singurul lucru frumos pe care îl va auzi în ziua respectivă.

Cum ai putea să-ți exprimi recunoștința față de cineva și să-i arăți cât de mult înseamnă pentru tine? Acesta ar putea fi un bilet scris, un act de serviciu sau o conversație sinceră. Dacă faci un efort suplimentar și îți arăți aprecierea printr-un gest grijuliu, vă veți simți bine pe amândoi.

4. Donează mărunțiș

Știi acele borcane cu mărunțiș de la unele restaurante care îți cer să donezi pentru o cauză nobilă sau acele standuri de donații din timpul sărbătorilor? Fă un efort să arunci mărunțișul în ele.

Există, de asemenea, aplicații și extensii de browser care îți permit să donezi bani fără să ridici măcar un deget!

5. Oferă-te voluntar

Poate fi greu să găsești timp pentru a-l dedica altora într-o zi obișnuită. Dar există modalități de a face ca fiecare minut să conteze.

Alege o secundă în fiecare zi pentru a fi atent la alte persoane. Poate cineva se chinuie cu geanta în parcare. Sau poate o familie îți cere o recomandare pentru un loc unde să mănânce ți îți faci timp să întrebi despre preferințe. Acordă-ți doar o secundă pentru a fi o ființă umană decentă. Aceasta este o utilizare suficient de bună a timpului tău, potrivit yourtango.com.