Avertismentul medicilor: Alcoolul poate fi periculos în timpul tratamentului cu Ozempic

Medicamentele, precum Ozempic sau Mounjaro, pot amplifica efectele alcoolului și provoacă amețeli, greață și creșterea rapidă a alcoolului în sânge, chiar și în cazul consumului în cantiăți reduse.

Ce spun medicii

Persoanele care fac injecții pentru slăbit trebuie să știe că alcoolul va rămâne în organism mai mult timp și vor fi mult mai sensibile la efectele acestuia.​

Nutriționiștii subliniază că este posibil să te simți complet beat după doar două pahare de vin, iar alcoolemia poate fi peste limită și a doua zi.

Consumul de alcool poate agrava efectele secundare ale medicamentelor, cum ar fi greața sau amețeala, mai ales la începutul tratamentului.​

Recomandări pentru sărbători

Medicii spun că trebuie evitat complet consumul de alcool la începutul tratamentului, mai ales dacă apar efecte secundare.​

Dacă totuși consumi alcool, este bine să mănânci proteine, carbohidrați și ceva dulce înainte de culcare și să te hidratezi bine.​

Dacă te simți rău a doua zi, bea multe lichide, odihnește-te și ia analgezice dacă este necesar, potrivit a1.ro.